«Вся эта система слаба, как соломенный домик» 13.02.2023, 11:10

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Белорус-срочник рассказал о службе в армии.

В ноябре прошлого года 21-летний Алексей ушел из армии после полутора лет срочной службы. 547 дней службы не добавили ему «любви» ни к военным, ни к действующей белорусской власти. Начиная с 24 февраля ему приходили в голову мысли о том, что «нормально дослужить не получится и, возможно, придется воевать». Дослужить получилось, но сразу после дембеля ему вручили мобилизационное предписание, и парень понял, что нужно срочно уезжать из страны. Его историю опубликовал портал ex-press.by.

«Полтора года я провел в откровенном сюрреализме»

Весной 2020 года Алексею было 19 лет, он окончил техникум в своем родном городе по специальности «техник-технолог». Однако вручением диплома дело не ограничилось: парню всучили и повестку.

— Буквально за неделю до выпускного позвонили и сказали подойти к колледжу подписать какие-то бумаги. Пришел, взглянул на документ, оказалось, повестка. Но я к этому отнесся абсолютно нормально, повестка и повестка. Я был настроен спокойно к возможной службе, — рассказывает парень.

Несмотря на повестку, под первый свой призыв Алексей не попал — случилась неразбериха с документами.

— Полгода дали «погулять» и забрали уже весной 2021 года. Я не пытался косить, не пытался скрыться. Просто пошел и все. Думал, отслужу и никто мне компостировать мозги с этой армией не будет, — говорит Алексей.

После обучения в Печах молодой человек попал служить в одну из воинских частей в Минске. По его словам, было сложно не сколько физически, сколько морально. Режим дня, питание, физические нагрузки — все это было, по его словам, полной ерундой по сравнению «с контингентом, с которым приходилось иметь дело».

— Ладно срочники, обычные пацаны, многие из деревни, с базовым уровнем образования, но меня просто поражало невежество и некомпетентность офицеров, причем как молодых, так и постарше, в звании подполковников, например. Помню, в разговоре с одним капитаном я упомянул слово «аномалия», и он на полном серьезе спросил у меня, что это означает. Казалось бы, высшее образование у человека должно быть, а тут…

Армейская атмосфера, по словам Алексея, — это совершенно другой мир, «там все построено на жесткости, моральном давлении и пропаганде».

— Ну, вот, просто представьте, стоит подполковник или полковник перед ротой солдат. И совершенно не стесняясь в выражениях, рассказывает о том, как плохо на Западе и какая замечательная страна Беларусь. И вообще наша армия самая сильная, все хотят нас захватить, но мы никому этого не позволим». И после этого величественного спича мы все дружно идем и подметаем территорию вениками.

Честно, я человек очень далекий от политики и всего такого, но это все было просто смешно. Я старался смотреть на все это глазами обыкновенного психически здорового человека. В итоге я пришел к выводу, что полтора года я провел в откровенном сюрреализме, — говорит Алексей.

«Вся эта система слаба, как соломенный домик»

Коллектив, в котором парню приходилось служить, был достаточно «разнотонным». После начала войны в Украине Алексей, условно, разделил бойцов на три категории: за Россию, за Украину и которым абсолютно все равно.

— Все эти три категории примерно одинаковые по численности. Многие сторонники России не стеснялись в высказываниях и часто обсуждали эту тему с офицерами, которые, по большей части, тоже высказывались за Россию. Те, кто был за Украину, особо не афишировали своих взглядов. А те, кому плевать, ну, им и правда плевать, — рассказывает парень.

По мнению нашего героя, на войне белорусам делать нечего — «армия не вписывается в понятие «реальная боеспособность»; техника старая, личный состав обучен слабо».

— Не знаю, что с ними будет, если, не дай Бог, придется воевать. Думаю, им будет «хана». Эта война не нужна ну вообще никому: срочники мечтают как можно скорее пойти на гражданку, а контрактники просиживают штаны за 1000 рублей, попивая кофеек, просто потому что не могут заработать этих денег вне армии. Офицеры банально некомпетентны. Вся эта система слаба, как соломенный домик, — говорит Алексей.

Наш герой признается, что начиная с 24 февраля ему приходили в голову мысли о том, что «нормально дослужить не получится и, возможно, придется воевать».

— Моментами было страшновато, но я старался эти мысли от себя отгонять. Думал о том, что буду делать дома, когда приду, с кем встречусь, как буду отдыхать, и так далее. Даже несмотря на войну, ни о каком переезде тогда еще не думал, — говорит Алексей.

Ситуация изменилась под самый конец службы парня, начиная с объявления мобилизации в России.

— Я понял, что происходит что-то нездоровое; сначала мобилизация в России, потом создание какой-то непонятной группировки на территории Беларуси (региональная группировка войск Союзного государства. — прим. ред.). Я реально начал переживать, что может что-то начаться. Взвесил все «за» и «против» и пришел к выводу, что нужно уезжать в самые кратчайшие сроки. Я до сих пор не понимаю, почему наша страна во все это ввязалась, — вспоминает парень.

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