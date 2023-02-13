Белоруса со второй степенью ожирения и плохим зрением забирают в армию
- 13.02.2023, 11:27
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К тому же, он живет за границей.
Игорь (имя изменено по просьбе собеседника) работает на иностранного нанимателя и живет за пределами Беларуси. На трудоустройство не жалуется: условия и зарплата вполне неплохие. С личной жизнью тоже все в порядке: живет с девушкой, планирует свадьбу, пишет tochka.by.
Но в конце февраля парню нужно приехать в Беларусь и явиться в определенный ему военкомат.
И если раньше Игорь знал, что не годен к службе в армию по здоровью, то после того, как в Беларуси недавно пересмотрели показатели годности, эта поездка может перевернуть всю его дальнейшую жизнь.
Был не годен, а стал очень даже
Во время одного из призывов у парня диагностировали высокий индекс массы тела – за 37 кг/м2, это II степень ожирения. По прежним параметрам годности к службе это означало, что в армию его не возьмут.
«Изначально мне дали отсрочку полгода на лечение. И через это время, если мой вес остался бы прежним, дали бы новую или же признали не годным к службе в мирное время. Сейчас же ИМТ подняли до 40 [ожирение III степени – прим], и что будет в этот призыв, пока не ясно. Узнаю в конце февраля, когда должен явиться в военкомат», – добавил Игорь.
Новость о пересмотре показателей годности для парня стала неожиданностью.
«Во-первых, потому что нормы изменили серьезно. Сейчас в армию возьмут и с -6 и с почти -8 по зрению. У меня -4,75, и без очков я плохо ориентируюсь в пространстве. Представляю, как видит человек с -7», – аргументировал свое удивление Игорь.
Во-вторых, мужчина не ожидал, что показатели годности пересмотрят в момент призыва, а не в «межсезонье».
«То есть, вот новые правила, и буквально, можно сказать, с завтрашнего дня будут призывать по-новому», – отметил Игорь.
Семь килограммов до «не годности»
На данный момент вес парня практически не изменился, то есть по прежним правилам он бы снова не пошел в армию.
«Сейчас же не знаю, что и делать, ведь вес немаленький, и с ним в войсках придется нелегко. Призыв уже на носу, и сбросить килограммы можно не успеть», – поделился парень.
На данный момент от «не годности» нашего героя отделяет около семи килограммов.
«Потеряю работу»
На нынешнее место парень устроился меньше года назад. В компании он отвечает за коммуникацию со многими клиентами, в том числе заграничными.
«Когда устраивался, сказал работодателю, что получил отсрочку от армии, но через некоторое время мне нужно будет съездить в Беларусь и подтвердить свой диагноз. Сейчас же, когда параметры годности изменились… Даже не знаю, стоит ли говорить руководству о том, что я могу пропасть на год», – поделился мужчина.
«Наниматель этому, мягко говоря, не обрадуется. К тому же, проведенное в отрыве от работы время крайне плохо скажется на моей компетенции», – отметил Игорь.
Пострадают в том числе навыки английского языка и делового общения, уверен собеседник.
«Более того, думаю, что после службы я вряд ли смогу снова устроиться в ту же компанию или найти соизмеримое по уровню дохода и условиям работы место», – поделился мужчина.
Свадьбу придется отложить на несколько лет
Игорь живет с девушкой, и сейчас пара думает о свадьбе – хотели запланировать церемонию.
«А в итоге, пока я буду в армии, деньги зарабатываться не будут. А когда вернусь, придется искать новую работу, а там неизвестно, какую зарплату мне предложат», – пояснил он.
Поэтому красивую свадьбу придется отложить, причем на неопределенный срок, отметил Игорь.
Кроме церемонии, под вопросом окажутся и простые встречи, которые бывают у солдат с любимыми девушками. Невеста Игоря работает за рубежом и вряд ли сможет приезжать в гости к жениху.
Изменение показателей годности к службе
В Беларуси пересмотрели показатели годности к службе в армии, нововведения вступили в силу 4 февраля.
Теперь в войска будут отправлять и людей с ожирением II степени с индексом массы тела более 37 кг/м2. Правда, для солдат с таким диагнозом предусмотрели «незначительные ограничения» в службе.
Те же условия буду касаться и мужчин с диагнозами:
близорукость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 8,0 дптр,
артериальная гипертензия I или II степени без поражения органов-мишеней или АКС,
геморрой без выпадения узлов,
бронхиальная астма при отсутствии приступов более 5 лет,
некоторые степени плоскостопия.