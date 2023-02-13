Белоруса со второй степенью ожирения и плохим зрением забирают в армию 13.02.2023, 11:27

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К тому же, он живет за границей.

Игорь (имя изменено по просьбе собеседника) работает на иностранного нанимателя и живет за пределами Беларуси. На трудоустройство не жалуется: условия и зарплата вполне неплохие. С личной жизнью тоже все в порядке: живет с девушкой, планирует свадьбу, пишет tochka.by.

Но в конце февраля парню нужно приехать в Беларусь и явиться в определенный ему военкомат.

И если раньше Игорь знал, что не годен к службе в армию по здоровью, то после того, как в Беларуси недавно пересмотрели показатели годности, эта поездка может перевернуть всю его дальнейшую жизнь.

Был не годен, а стал очень даже

Во время одного из призывов у парня диагностировали высокий индекс массы тела – за 37 кг/м2, это II степень ожирения. По прежним параметрам годности к службе это означало, что в армию его не возьмут.

«Изначально мне дали отсрочку полгода на лечение. И через это время, если мой вес остался бы прежним, дали бы новую или же признали не годным к службе в мирное время. Сейчас же ИМТ подняли до 40 [ожирение III степени – прим], и что будет в этот призыв, пока не ясно. Узнаю в конце февраля, когда должен явиться в военкомат», – добавил Игорь.

Новость о пересмотре показателей годности для парня стала неожиданностью.

«Во-первых, потому что нормы изменили серьезно. Сейчас в армию возьмут и с -6 и с почти -8 по зрению. У меня -4,75, и без очков я плохо ориентируюсь в пространстве. Представляю, как видит человек с -7», – аргументировал свое удивление Игорь.

Во-вторых, мужчина не ожидал, что показатели годности пересмотрят в момент призыва, а не в «межсезонье».

«То есть, вот новые правила, и буквально, можно сказать, с завтрашнего дня будут призывать по-новому», – отметил Игорь.

Семь килограммов до «не годности»

На данный момент вес парня практически не изменился, то есть по прежним правилам он бы снова не пошел в армию.

«Сейчас же не знаю, что и делать, ведь вес немаленький, и с ним в войсках придется нелегко. Призыв уже на носу, и сбросить килограммы можно не успеть», – поделился парень.

На данный момент от «не годности» нашего героя отделяет около семи килограммов.

«Потеряю работу»

На нынешнее место парень устроился меньше года назад. В компании он отвечает за коммуникацию со многими клиентами, в том числе заграничными.

«Когда устраивался, сказал работодателю, что получил отсрочку от армии, но через некоторое время мне нужно будет съездить в Беларусь и подтвердить свой диагноз. Сейчас же, когда параметры годности изменились… Даже не знаю, стоит ли говорить руководству о том, что я могу пропасть на год», – поделился мужчина.

«Наниматель этому, мягко говоря, не обрадуется. К тому же, проведенное в отрыве от работы время крайне плохо скажется на моей компетенции», – отметил Игорь.

Пострадают в том числе навыки английского языка и делового общения, уверен собеседник.

«Более того, думаю, что после службы я вряд ли смогу снова устроиться в ту же компанию или найти соизмеримое по уровню дохода и условиям работы место», – поделился мужчина.

Свадьбу придется отложить на несколько лет

Игорь живет с девушкой, и сейчас пара думает о свадьбе – хотели запланировать церемонию.

«А в итоге, пока я буду в армии, деньги зарабатываться не будут. А когда вернусь, придется искать новую работу, а там неизвестно, какую зарплату мне предложат», – пояснил он.

Поэтому красивую свадьбу придется отложить, причем на неопределенный срок, отметил Игорь.

Кроме церемонии, под вопросом окажутся и простые встречи, которые бывают у солдат с любимыми девушками. Невеста Игоря работает за рубежом и вряд ли сможет приезжать в гости к жениху.

Изменение показателей годности к службе

В Беларуси пересмотрели показатели годности к службе в армии, нововведения вступили в силу 4 февраля.

Теперь в войска будут отправлять и людей с ожирением II степени с индексом массы тела более 37 кг/м2. Правда, для солдат с таким диагнозом предусмотрели «незначительные ограничения» в службе.

Те же условия буду касаться и мужчин с диагнозами:

близорукость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 8,0 дптр,

артериальная гипертензия I или II степени без поражения органов-мишеней или АКС,

геморрой без выпадения узлов,

бронхиальная астма при отсутствии приступов более 5 лет,

некоторые степени плоскостопия.

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