Белорусских связистов вызывают на военные сборы
- 13.02.2023, 12:38
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Ранее повестки получили гражданские с другими военными специальностями.
На военные сборы, которые проходят в Беларуси, вызывают преимущественно связистов. Об этом «Еврорадио» рассказали несколько резервистов. По их словам, ранее на сборы вызывали гражданских с другими военными специальностями. Например, в прошлом году на сборах спецназовцев в Марьиной Горке готовили разведчиков-минеров.
Кроме тех, у кого уже есть звание и подготовка, в этом году повестки вручают и ребятам, вообще не служившим в армии.
Анонсировалось, что в 2023 году на военные сборы в Беларуси призовут как минимум 9 тысяч резервистов.
Как ранее писал сайт Charter97.org, военный комиссар Клецкого района Юрий Пигулевский заявил, что основная категория военнообязанных, которую сейчас забирают на сборы — те, кто раньше никогда к армии не имел никакого отношения.