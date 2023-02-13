Как Джо и Си смеются над Путиным 4 Валерий Калныш

13.02.2023, 13:35

7,976

Валерий Калныш

РФ, в прямом смысле, доят.

Первый, кто должен благодарить США и весь западный мир за изоляцию России, это китайский лидер Си Цзиньпин. После войны, он должен выставить Байдену ящик рисовой водки, пачку пельменей цзяоцзы и запечённого окуня (и то и другое – символы богатства). Потому что никто как Китай не выигрывает от превращения России в большую бедную страну. Это на рашистском тв Путин может рассказывать дуракам о том, что у России с Китаем дружба. На самом деле это грабеж под видом гуманитарной помощи. Который, в свою очередь, в краткосрочной перспективе выгоден и нам. Россию пустили по кругу, соврав, что это «любовь».

Как пишет западная пресса, китайские государственные нефтегиганты, до сих пор воздерживавшиеся от сделок с «Росснефтью», теперь дали добро на покупку Urals. Цены, по которым российская нефть идет китайским госкомпаниям, неизвестны, но, предполагают аналитики, они крайне низкие. Закупки возобновили PetroChina и CNOOC, до сих пор воздерживавшиеся от морского импорта из РФ.

Китайские госкомпании весь год войны соблюдали осторожность в подобных сделках, и с момента вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС 5 декабря прошлого года не спешили наращивать закупки, не имея четких инструкций из Пекина, пишут в Energy Aspects. Но заработало эмбарго, вступило в силу новое ограничение – на росснефтепродукты и китайцы решили вложиться в покупку дешевой, во всех смыслах этого слова, росснефти.

Ее экспорт в Китай в 2023 году может вырасти на 500 тысяч баррелей в сутки, до 2,2 млн б/с, оценивает Bloomberg . А если Пекин решит наращивать свои коммерческие или стратегические нефтяные резервы, эта цифра может вырасти и до 2,5 млн баррелей.

Цена, по которой российская Urals продается китайским госкомпаниям, повторюсь, неизвестна — но известно, что после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС и потолка цен G7 российским компаниям пришлось резко увеличить скидки для азиатских покупателей. Вот официальные россданные:

- Январь, средняя цена Urals $49,48 (на 41% дешевле Brent - $84).

- Декабрь $50,47 против $81,6

- Ноябрь $68,7 против $90,9.

РФ, в прямом смысле, доят. И это хорошо. Конечно, было бы лучше, если бы Пекин присоединился к санкциям и разного рода эмбарго, но на это рассчитывать не приходится. А вот, выдоить РФ досуха – в самый раз.

А почему это не «любовь», спросит какой-нибудь обиженный кацап, гордо заворачиваясь в триколор? Почему не «партнерство»? Во-первых, партнеры не ждут когда нефть будут продавать по себестоимости) Во вторых, закупку решили нарастить не просто так, а с умыслом. В Китае очень развито производство нефтепродуктов, бензинов и прочих присадок Так вот, после того как цивилизованный мир сказал «нет» россбензину, именно Китай готов увеличить их производство. Скупив по дешевке нефть. «Вам она все равно не нужна, разве что свои белые лады заправлять, - говорят китайцы. – Так что давайте ее сюда, да подешевле! И радуйтесь, что мы вообще у вас ее покупаем!»

Точно говорю вам, Пекин и Вашингтон, встречаясь втихую, сильно смеются глядя на суетящегося Путина, лопающимся от фальшивого величия) А от слов про «самую лучшую страну в мире» у стариков Джо и Си вообще колики начинаются

Валерий Калныш, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».