«У нас недавно уехало девять человек» 5 13.02.2023, 23:15

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Могут ли в Беларуси призвать на сборы военнообязанного, который не служил в армии.

На днях в военкомате Клецка заявили, что в первую очередь на военные сборы будут призывать военнообязанных, которые состоят на воинском учете, но не служили. По словам местного военного комиссара Юрия Пигулевского, каждый «обязан хоть единожды в жизни почувствовать себя солдатом». Журналисты «Зеркало» узнали, впервые ли возникла такая ситуация и как обстоят дела в других военкоматах?

Минчанину Максиму 36 лет. По образованию он экономист. Проблем со здоровьем у мужчины нет, но в армии он не служил. Сначала учился, потом у них в женой родился ребенок. В 27 лет Максиму выдали военный билет. И до августа 2022-го в военкомате о нем не вспоминали.

— В августе мужу позвонили с работы. Это была сотрудница отдела кадров. Она сказала, что из военкомата пришла на него повестка, в которой такого-то числа, в такое-то время нужно быть в комиссариате, — рассказывает жена Максима Наталья. — Мы понимали, неявка — это подсудное дело, поэтому муж решил пойти.

По словам Натальи, в военкомате Максиму сообщили: сборы начинаются завтра и попросили явиться в комиссариат снова. С собой взять спортивный костюм, обувь черного цвета типа берцев, нижнее белье. На вопрос зачем, объяснили, что у него в правах открыты все категории, а им как раз нужен водитель автобуса.

— Муж честно признался, что обучение водить автобус быть как хобби, и после этого им не управлял. На что ему ответили: «Ничего страшного, как поедешь, так поедешь», — продолжает Наталья. — На завтра вместе с Максимом в военкомат пришло еще девять человек. В итоге из них назвали одного, он оправился на сборы, а остальных отпустили домой.

Действительно, если из-за отсрочек мужчина в армии не служил, но здоров и состоит на воинском учете, его могут призвать на сборы. Об этом журналисту «Зеркало» сообщили в нескольких военкоматах, куда она позвонила как частное лицо. Освобождение от сборов получают лишь те, кто подпадает под критерии, указанные в ст. 71 Закона «О воинской обязанности и воинской службе». Например, граждане, занятые в посевных и уборочных в период этих работ.

— У нас по пять-шесть, а то и десять сборов в год. Такое было постоянно. Их (военнообязанных, которые не служили. — Прим. ред.) забирают в определенные воинские части, где они проходят обучение в зависимости от того, по какой специальности человек мастер. Предположим, если он чинил, машины, будет чинить машины, — объяснили в военкомате Минской области и сообщили: тем, кто не служил, военно-учетную специальность присваивают в зависимости от того, на кого человек учился.

На вопрос, когда не служившему военнообязанному ждать повестку, там ответили: «Все зависит от того, какая специальность понадобится воинской части».

Об этом же сказали и в военкомате Гомеля. А вот в военкомате Гродно и Гродненского района сообщили, что призывают в основном военнообязанных до 35 лет. В первую очередь тех, кто не служил. Для чего?

— Зачем мне брать военнообязанного, который служил в Вооруженных силах и других воинских формированиях? Если я возьму тех, кто не служил, но должен получить военно-учетную специальность. У нас это требуют. В первую очередь тех, кто не служил. Так было всегда, никто ничего не придумал. Это все в рамках закона, — объяснили в военкомате.

Там также рассказали, что тех, кто не служил в армии, но стоит на воинском учете и годен, на сборы могут призвать до 50 лет. До 35 лет такого человека могут призвать четыре раза, в период от 35 до 45 — три раза, и от 45 до 50 — два раза. Сборы могут продлиться 25 дней, но бывает и 60 суток.

В военкомате Бреста и Брестского района также отметили: человека, который не служил, но стоит на воинском учете и годен, могут призвать.

— У нас недавно уехало девять человек, которые вообще в армии не служили, им по 32 года, — сказали в комиссариате и объяснили, что не служившие будут делать на сборах. — Там им будут преподавать военное дело. Стрелять могут даже.

На вопрос, а можно ли чему-то научить человека за месяц, ведь в армии служат год-полтора, ответили:

— Можно, было бы желание.

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