В Турции полностью снесут город, пострадавший от землетрясения 13.02.2023, 23:39

После сноса его отстроят заново.

Город Нурдагы в Турции, который сильно пострадал во время землетрясения, будет полностью снесен и отстроен заново. Такое решение приняли власти региона и страны, сообщает турецкий телеканал NTV. Тем временем число подсчитанных жертв землетрясения в понедельник превысило 37 тыс. человек.

В понедельник Нурдагы посетил исполняющий обязанности губернатора Осман Билгин.

«Бедствие, которое мы пережили, очень большое. Мы совместно с министром урбанизации приняли решение полностью снести район Нурдагы. Мы полностью сносим его, на сто процентов. Он будет восстановлен», — сказал Осман Билгин.

Он добавил, что только под завалами одного из жилых домов было обнаружено 150 погибших.

Сейчас поисково-спасательные работы в городе продолжаются, ведется разбор завалов последних восьми многоквартирных домов. Даже спустя 160 часов после катастрофы под завалами обнаружили живым 18-летнего парня.

Нурдагы — город и район в провинции Газиантеп, в нем до землетрясения проживало около 40 тысяч человек.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией.

По данным на понедельник, 13 февраля, в 11 провинциях Турции от катастрофы погибли 31 643 человека, сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Пострадавшими признаны более 158 тысяч человек. Как минимум 19,3 тыс. находятся на лечении в больницах. В Сирии известно о гибели 5714 человек, сообщает Reuters. Таким образом, число жертв составляет уже более 37 тысяч человек. Оно будет продолжать расти, поскольку разбор завалов не завершен.

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