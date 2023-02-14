В Литве активисты остановили фуру с продукцией «Гродно Азота» 14.02.2023, 9:07

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Водители подтвердили, что продукцию загружали на белорусском предприятии.

Ночью в Литве активисты рабочего движения остановили две фуры с продукцией «Гродно Азота». Они добились, чтобы груз отправили на дополнительную проверку в пункт контроля, пишет @Belarus_Files.

«Гродно Азот» находится под санкциями и его продукция не может попасть на территорию ЕС. Однако санкции пытаются обходить. Белорусские активисты заблокировали фуры на пограничном пункте Райгардас (с белорусской стороны — Привалка).

Перед этим они прошли литовский таможенный контроль. Водители подтвердили, что удобрения были загружены на «Гродно Азоте». Один из них сказал, что ничего не знает о санкционном грузе.

Активисты передали представителям литовских властей «документальные доказательства обхода санкций». После разбирательств с представителями литовской полиции, таможни и пограничниками, фуры развернули. Их должны были снова проверить.

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