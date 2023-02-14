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FT: США готовятся передать Украине F-16

  • 14.02.2023, 10:14
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FT: США готовятся передать Украине F-16

Поставки истребителей будут обсуждаться уже сегодня.

США передадут Украине «более совершенную авиацию» в случае «затягивания войны» или разрешат передачу истребителей F-16 из других стран, пишет Financial Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По их словам, поставки истребителей Украине будут обсуждаться 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. При этом они подчеркивают, что получение боевой авиации – более долгосрочная цель, тогда как приоритетом являются поставки боеприпасов.

До этого президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон не отправит Киеву F-16. Но украинские власти после одобрения странами Запада поставок танков стали активно добиваться получения истребителей. Великобритания пообещала начать обучение украинских пилотов уже весной, а премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны изучить возможность поставок авиации Киеву. Президент Франции Эмманюэль Макрон также не исключал передачу Украине боевой авиации.

В то же время в Вашингтоне считают, что пока необходимо сосредоточиться на защите воздушного пространства Украины и поставить Киеву достаточное количество артиллерийских снарядов, поскольку «эта война превратилась в артиллерийскую дуэль». Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг обозначил главную проблему на текущий момент: украинские силы расходуют больше боеприпасов, чем производится странами блока, а Россия использует в четыре раза больше.

В интервью сайту Charter97.org украинский военный аналитик Алексей Мельник заявил, что момент, когда у Украины появятся F-16, станет переломным.

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