В Турции бывшие одноклубники Артема Милевского подрались с российскими футболистами 7 14.02.2023, 10:37

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У россиян есть подозрения на переломы.

Футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай», которые находятся на сборах в Турции, устроили драку.

Игроки закарпатского «Миная» подошли к футболистам из российского Ярославля, чтобы выяснить, почему они не протестуют против правительства и не выходят на площади. Началась драка. В отель вызвали полицию и «скорую».

У нескольких ярославских игроков подозрения на переломы.

Отметим, что «Минай» — последний клуб, за который играл белорусский футболист с украинским паспортом Артем Милевский. Как писал сайт Charter97.org, в 2021 году он закончил карьеру в этом клубе из Украины.

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