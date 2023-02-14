Foreign Policy: Армия, которую Кремль собрал год назад, полностью разбита 1 14.02.2023, 13:41

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Фото: AP

Главные итоги почти года войны в Украине.

Группировка российских войск, которая года почти год назад начала вторжение в Украину, практически полностью уничтожена.

Около 150 тысяч человек либо погибли, либо получили тяжелые ранения, не совместимые с дальнейшей возможностью вести боевые действия.

Катастрофические потери россиян вынудили Путина собирать новую армию, которая гораздо более хуже вооружена и подготовлена.

Об этом пишет влиятельная американское издание Foreign Policy со ссылкой на украинских и западных чиновников.

«Группировка 150 тысяч человек, стоявших на границе с Украиной 24 февраля 2022 года, де-факто уничтожена практически полностью. По данным американской разведки, к началу февраля —-2023 российские потери убитыми и раненными достигли почти 200 тысяч человек», — отмечают журналисты.

Путин был вынужден собрать мобилизованный потенциал обычных россиян. К середине февраля 2023 года численность российских сил, находящихся на территории Украины, превысила 300 тысяч человек.

После пополнения мобилизованными, хотя они плохо обучены и слабо экипированы, численность армии уже почти вдвое выше той, что Кремль собрал для вторжения в феврале прошлого года.

Более того, эту 300-тысячную армию российские генералы «тратят» по учебникам Второй мировой войны: мобилизованных и собранных по колониям зеков отправляют в «атаки человеческими волнами» под огнем ВСУ, говорит Дара Массикот, аналитик Rand Corporation.

Тактика Красной армии из 1940-х, когда противника буквально забрасывают трупами, хотя и не самая продвинутая, но не лишена эффективности, и украинской армии также приходится нести потери, отмечают журналисты.

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