Литва закрывает один пограничный переход для белорусских поездов 7 14.02.2023, 19:53

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С 16 февраля.

С 16 февраля Литва закрывает для белорусских поездов железнодорожный переход Стасилас — Бенякони. Эту информацию телеканалу «Белсат» подтвердили сотрудники литовской таможни.

Сообщается, что соответствующий документ прислали почти всем организациям в регионе.

Переход закрывают из-за отсутствия рентгеновских систем, помогающих находить контрабандные грузы (преимущественно сигареты).

Между Беларусью и Литвой остается еще железнодорожный переход Гудогай — Кяна.

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