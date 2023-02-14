Литва закрывает один пограничный переход для белорусских поездов

Литва закрывает один пограничный переход для белорусских поездов7
- 14.02.2023, 19:53
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С 16 февраля.
С 16 февраля Литва закрывает для белорусских поездов железнодорожный переход Стасилас — Бенякони. Эту информацию телеканалу «Белсат» подтвердили сотрудники литовской таможни.
Сообщается, что соответствующий документ прислали почти всем организациям в регионе.
Переход закрывают из-за отсутствия рентгеновских систем, помогающих находить контрабандные грузы (преимущественно сигареты).
Между Беларусью и Литвой остается еще железнодорожный переход Гудогай — Кяна.