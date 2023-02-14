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Литва закрывает один пограничный переход для белорусских поездов

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  • 14.02.2023, 19:53
  • 13,222
Литва закрывает один пограничный переход для белорусских поездов

С 16 февраля.

С 16 февраля Литва закрывает для белорусских поездов железнодорожный переход Стасилас — Бенякони. Эту информацию телеканалу «Белсат» подтвердили сотрудники литовской таможни.

Сообщается, что соответствующий документ прислали почти всем организациям в регионе.

Переход закрывают из-за отсутствия рентгеновских систем, помогающих находить контрабандные грузы (преимущественно сигареты).

Между Беларусью и Литвой остается еще железнодорожный переход Гудогай — Кяна.

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