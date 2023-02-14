Лукашенко освободил главу СК по Минску от должности и уволил из МВД позабытого генерала 3 14.02.2023, 20:17

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Должности покинули Сергей Паско и Николай Мельченко.

Александр Лукашенко освободил генерал-майора юстиции Сергея Паско от должности начальника управления Следственного комитета по городу Минску. Об этом сообщает его пресс-служба.

Соответствующий он подписал 14 февраля.

Сергей Паско уволен со службы в запас по болезни с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Кроме того, Лукашенко своим распоряжением уволил генерал-майора милиции Николая Мельченко со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

В 2019 Мельченко сняли с поста заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности и назначили на должность официального представителя МВД в посольстве Республики Беларусь в Украине и по совместительству в Республике Молдова.

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