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Задержан музыкант, который перевел песни Scorpions на белорусский язык

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  • 14.02.2023, 21:32
  • 5,948
Задержан музыкант, который перевел песни Scorpions на белорусский язык
Александр Ходасевич

Одна из причин задержания – кавер на песню «Ветер перемен».

Александру Gishtall Ходасевичу 34 года, он занимается музыкой со школьного возраста — играет на бас-гитаре, гитаре и поет. Он успел поучаствовать в ряде групп разной степени известности, но нынешний его основной проект называется Lirival.

Из видео, опубликованного на провластных каналах, следует, что его задержали за несколько комментариев в телеграме (в которых он, кажется, никого не оскорбил, но силовики посчитали их «негативными») и за этот кавер на песню Scorpions «Ветер перемен» от проекта Lirival.

Возбуждено ли против него уголовное дело — не сообщается.

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