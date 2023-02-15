ВСУ разгромили в ночном бою штурмовые группы РФ под Бахмутом 15.02.2023, 8:46

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На видео показали мощные удары по наступающей российской пехоте.

Украинские военные показали видео ликвидации штурмовых групп ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении.

Операторы дронов 93-й бригады ВСУ «Холодный яр» на Бахмутском направлении наводят огонь артиллерии на штурмовые группы российский «вагнеровцев», в том числе, ночью.

Кадры боев доступен на Telegram-канале «Украина 365».

На видео были запечатлены мощные удары ВСУ по наступающей российской пехоте. Очевидно, что потери «Вагнера» на этом направлении колоссальны.

Примечательно, что, по данным 93-й бригады, россияне на Бахмутском направлении постоянно меняют тактику.

«То атакуют штурмовыми группами, то привлекают к штурму десятки мобилизованных. Иногда усиливают обстрелы ночью, систематически бьют ракетами по тыловым городам, терроризируя мирное население», - сообщили военные в Facebook.

Отметим, что главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 14 февраля признал, что окружить Бахмут его группировке так и не удалось. Он дал понять, что скорого захвата города ждать россиянам не стоит, а всем, кому это не нравится, предложил брать в руки автомат и самим идти на штурм.

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