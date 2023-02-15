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ВСУ разгромили в ночном бою штурмовые группы РФ под Бахмутом

  • 15.02.2023, 8:46
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ВСУ разгромили в ночном бою штурмовые группы РФ под Бахмутом

На видео показали мощные удары по наступающей российской пехоте.

Украинские военные показали видео ликвидации штурмовых групп ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении.

Операторы дронов 93-й бригады ВСУ «Холодный яр» на Бахмутском направлении наводят огонь артиллерии на штурмовые группы российский «вагнеровцев», в том числе, ночью.

Кадры боев доступен на Telegram-канале «Украина 365».

На видео были запечатлены мощные удары ВСУ по наступающей российской пехоте. Очевидно, что потери «Вагнера» на этом направлении колоссальны.

Примечательно, что, по данным 93-й бригады, россияне на Бахмутском направлении постоянно меняют тактику.

«То атакуют штурмовыми группами, то привлекают к штурму десятки мобилизованных. Иногда усиливают обстрелы ночью, систематически бьют ракетами по тыловым городам, терроризируя мирное население», - сообщили военные в Facebook.

Отметим, что главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 14 февраля признал, что окружить Бахмут его группировке так и не удалось. Он дал понять, что скорого захвата города ждать россиянам не стоит, а всем, кому это не нравится, предложил брать в руки автомат и самим идти на штурм.

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