Чехия отзывает посла из Беларуси 15.02.2023, 9:38

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Нового посла Прага назначать не будет.

Действующий посол Чехии в Беларуси Томаш Перницкий покинет Минск и займет должность директора протокола в администрации избранного президента Петра Павела. Об этом чешский лидер сообщил в Twitter.

«Опыт, ответственность и умение принимать сложные решения. Эти качества объединяют Ярослава Заичека, которого я выбрал на должность директора Департамента иностранных дел, и Томаша Перницкого, который станет директором Департамента протокола», — написал Петр Павел.

Издание lidovky.cz сообщило, что новый посол Чехии в Минске назначен не будет. Его функции будет исполнять временный поверенный.

Как объясняет lidovky.cz, в дипломатическом плане это означает, что Чехия фактически ухудшает уровень отношений с Минском. Официальные лица в Праге не подтвердили, и не опровергли изданию эту информацию.

Томаш Перницкий был назначен в Минск в 2018 году. Ранее он представлял интересы Чехии в Армении, Грузии, Украине и ЮАР, передает «Радыё Свабода».

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