Чехия отзывает посла из Беларуси
- 15.02.2023, 9:38
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Нового посла Прага назначать не будет.
Действующий посол Чехии в Беларуси Томаш Перницкий покинет Минск и займет должность директора протокола в администрации избранного президента Петра Павела. Об этом чешский лидер сообщил в Twitter.
«Опыт, ответственность и умение принимать сложные решения. Эти качества объединяют Ярослава Заичека, которого я выбрал на должность директора Департамента иностранных дел, и Томаша Перницкого, который станет директором Департамента протокола», — написал Петр Павел.
Издание lidovky.cz сообщило, что новый посол Чехии в Минске назначен не будет. Его функции будет исполнять временный поверенный.
Как объясняет lidovky.cz, в дипломатическом плане это означает, что Чехия фактически ухудшает уровень отношений с Минском. Официальные лица в Праге не подтвердили, и не опровергли изданию эту информацию.
Томаш Перницкий был назначен в Минск в 2018 году. Ранее он представлял интересы Чехии в Армении, Грузии, Украине и ЮАР, передает «Радыё Свабода».