Белорусский офицер: Майоры говорят, что первыми пойдут сдаваться ВСУ 16 15.02.2023, 12:42

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иллюстрационное фото

Дезертировать будут целые подразделения.

В Беларуси продолжается так называемая проверка боеготовности. На сборы вызывают военнообязанных, в том числе — офицеров запаса. Ряд оппозиционных белорусских политиков призывает ЕС открыть гуманитарные коридоры для бегущих от призыва белорусов.

Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с офицером запаса, которого сейчас забрали на сборы:

— В 2021 вызывали на месяц. В 2022-м как-то получилось проскочить. Ребята были из абсолютно разных частей страны. Главная отличительная черта — ощущение страха. Люди действительно бояться, что нас отправят воевать.

Если полтора года назад всех пичкали пропагандой про «западных кукловодов», «пятую колонну» и так далее, то сейчас идет жесткая промывка мозгов про Украину, НАТО, «нападение поляков», каждый день рассказывают про полк Калиновского.

— Как относятся к этой пропаганде офицеры запаса, прибывшие на сборы?

— Больше 80% откровенно смеются, у остальных «не все однозначно», но никто воевать не хочет. Все молодые ребята, все умеют пользоваться интернетом, видели обгоревшие трупы россиян в Украине. Если у кого-то, возможно, раньше были какие-то непонятные желания «побряцать оружием», то сейчас такого желания просто нет.

Самые популярные разговоры — кто что будет делать, если все-таки отправят воевать.

— И какие самые популярные решения?

— Скажем так, отсев начнется еще до момента, когда будет отдан приказ. У многих на руках паспорта с визами, кто-то сказал, что «будет прятаться по подвалам» или игнорировать приказ. Есть процент тех, кто сказал, что при первой возможности сдается в плен украинцам. Были более радикальные ответы, мол, получу оружие и дальше несдобровать тем, кто его выдал.

Есть такое ощущение, что кадры, которые мы видели после объявления мобилизации в России, когда были эти огромные очереди на границе с Грузией, другими странами, — это ничто. Если в Беларуси что-то подобное будет объявлено, тут мужчин просто не останется.

Парень из Гомеля рассказал, что у них просто повальный выезд мужчин, которые теоретически могут быть отправлены на войну. Сам уже делает польскую визу и через пару месяцев уезжает. В городах на границе постоянный страх, что прилетит какая-нибудь ракета, украинцы долбанут в ответ.

— А что говорят офицеры на контракте, с которыми вы контактировали на сборах?

— Высший офицерский состав не высказывается на эти темы. Да, приезжал генерал-майор и по бумажке рассказывал про «священный долг родине», «славянское братство» и «настоящих мужчин». Это типичный советский «паркетный генерал», который никакого представления про войну не имеет, разговаривает какими-то штампами со времен «совка».

Чины помладше — просто игнорируют эти темы. Майоры на перекурах говорят, что первыми пойдут сдаваться в плен ВСУ. Тут, видимо, многое еще зависит от возраста и звания. На самую верхушку, естественно, пробираются максимально лояльные люди, готовые выполнить приказ. Но готовы ли они умирать не за защиту родины, а за интересы России — большой вопрос.

— Насколько реален сценарий, что белорусов отправят воевать?

— Я не могу говорить за тех, кто на контракте. Возможно, кто-то из витебских десантников, ребят из ССО, будет готов идти в атаку.

Если говорить о срочниках и тех, кого могут мобилизовать — ничего не выйдет. Да, есть разговоры, что нас могут как-то перемешать с россиянами, будут заградотряды, но не могу представить, чтобы из этого что-то вышло. Будет повальное дезертирство, будут сдаваться в плен целыми подразделениями.

— Что бы вы сказали белорусам, которых могут отправить на эту войну?

— Не делать глупостей. Если будет понимание, что вас отправляют в Украину — поговорите с сослуживцами, поговорите с вашим офицером. Объясните, что умирать никто не собирается. В таким моментах, думаю, нужно говорить жестко. Говорить, что на руках будет оружие и если офицер будет говорить что-то не то, то может прилететь «шальная пуля».

В интернете есть контакты, как можно связаться с украинскими военными. Важно понимать, что нас, противников войны, абсолютное большинство. «Паркетные генералы», которые будут накачивать вас пропагандой, сами воевать не будут. Если мы захотим — никакого наступления просто не будет.

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