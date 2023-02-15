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Президент Казахстана Токаев поддержал отмену закона «о Елбасы»

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  • 15.02.2023, 16:59
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Президент Казахстана Токаев поддержал отмену закона «о Елбасы»
Касым-Жомарт Токаев

Назарбаев остался без привилегий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон о признании утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы». Об этом говорится на сайте главы страны.

Экс-президент страны Нурсултан Назарбаев лишился пожизненного права обращаться к народу Казахстана, госорганам и должностным лицам с инициативами. Закон «о Елбасы» предусматривал запрет на нахождение под стражей.

Закон гарантировал неприкосновенность имущества, принадлежащего ему и членам семьи, которые живут с ним.

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