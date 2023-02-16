Режим Лукашенко боится партизанских акций на железной дороге 16.02.2023, 4:58

На объектах инфраструктуры ж/д режим усилил охрану.

В Беларуси усилили охрану на объектах инфраструктуры БЖД. Об этом сообщили во время заседания коллегии Генпрокуратуры, на котором подводились итоги работы в 2022 году.

«Прокуроры провели значительную работу по предупреждению преступлений экстремистской направленности на объектах железнодорожного и воздушного транспорта», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Утверждается, что удалось «не допустить тяжких последствий, крушений, аварий». Активизирована работа по установлению лиц, «причастных к противоправным действиям».

По информации ведомства, особое внимание уделяется использованию воздушного пространства при осуществлении полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов сверхлегкой авиации «в нарушение установленного порядка».

«Органы прокуратуры потребовали от компетентных органов активизировать деятельность по установлению лиц, виновных в таких нарушениях и их привлечены к установленной законом ответственности. Работа органов прокуратуры, направленная на усиление технической укрепленности и предупреждение неправомерного вмешательства в нормальную деятельность предприятий транспортной отрасли, будет продолжена в 2023 году», — заявляют в Генпрокуратуре.

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