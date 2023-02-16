Офицер Армии обороны Израиля: В России назревает восстание мобилизованных 16.02.2023, 9:13

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Альтернативой для Кремля является лишь капитуляция.

В Кремле понимают, что проиграли войну, но пытаются оттянуть момент провала. Они тешат себя последней надеждой, что Запад прекратит помогать Украине.

Страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить Украину и не жалеет для этого личного состава оккупационной армии. В Кремле уже понимают, что они проиграли войну, но все равно пытаются продолжать боевые действия, чтобы оттянуть момент их провала.

Враг затягивает войну, имея надежду на то, что Запад, возможно, когда-то перестанет помогать украинцам. Такое мнение высказал военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире «24 Канала».

«Они понимают, что за их спиной нет 50% экономики мира, тех, кто передаст GLSDB (авиационная бомба – ред.), западные самолеты, Abrams, Leopard, Stryker и Bradley. Северная Корея и Иран не могут передать такого вооружения», – отмечает аналитик.

По словам Левина, альтернативой для России является лишь капитуляция.

Аналитик подчеркнул, что Украина удачно проводит деоккупацию своих территорий, и россияне это видят и понимают.

«Они пытаются оттягивать момент своего проигрыша и разгрома. То, что мы видели сначала на северном направлении, битва за Киев в частности, Харьковская область, Херсон, остров Змеиный. Это не исключение из правил. Это система», – считает офицер запаса Армии обороны Израиля.

Также он добавил, что Киев сейчас разрабатывает план освобождения Крыма. Оккупанты понимают, что Украина будет отвоевывать свои южные территории.

Аналитик отмечает, что непонятно, где у оккупантов «красная линия» и как долго они смогут продержаться на своей тактике. Однако в какой-то момент мобилизованные в РФ не выдержат и скажут, что они не хотят быть пушечным мясом.

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