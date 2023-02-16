Сенат Чехии признал КГБ и ГУБОПиК организациями, поддерживающими терроризм

Сенат Чехии признал КГБ и ГУБОПиК организациями, поддерживающими терроризм6
- 16.02.2023, 9:15
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Правительство страны призвали ввести новые санкции против лукашенковских преступников.
Решение о признании КГБ Беларуси и ГУБОПиКа организациями, поддерживающими терроризм, чешский Сенат принял 15 февраля.
Правительству Чехии Сенат рекомендует ввести санкции против сотрудников КГБ и ГУБОПиК МВД и также объявить их организациями, поддерживающими терроризм.
Кроме того, Сенат предлагает продолжить визовую поддержку белорусов, выделить им новые правительственные стипендии и использовать другие инструменты для помощи гражданскому обществу Беларуси.