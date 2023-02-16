Под Белгородом российская ПВО сбила свою же ракету 2 16.02.2023, 9:47

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Фото: Рособоронэкспорт

Фотофакт.

Российская ПВО в Белгородской области РФ сбила свою же ракету.

Как сообщает местное издание «Белгородский осведомитель», 14 февраля власти региона отчитались о сбивании ракеты в Ивнянском районе. Впоследствии появились фото обломков ракеты.

Местные журналисты выяснили тип сбитой ракеты. Это Х-35 / Х-59, которая стоит на вооружении российской армии. «Дала ли она сбой или это был «дружественный огонь» - неизвестно», - отмечает издание.

Взрывы в Белгородской области

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину местные власти Белгородской области регулярно сообщают о «прилетах», возлагая ответственность за удары на украинскую армию.

В ночь на вторник, 17 января, в российском Белгороде и области раздавались взрывы. Сообщалось о большом количестве «хлопков» в Яковлевском районе, Дубовом и самом Белгороде.

Известно, что оккупанты используют область как пограничную территорию с Харьковщиной для обстрела Украины. Часто россияне ошибаются и «запускают» свои же ракеты по жилым домам граждан РФ. Соответствующий случай в октябре произошел с одной из боеголовок, которую запускали бомбить Харьков.

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