Экспорт белорусского калия в США рекордно рухнул 3 16.02.2023, 10:02

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Беларусь покинула тройку основных поставщиков калийных удобрений.

По итогам 2022 года Беларусь покинула тройку основных поставщиков калийных удобрений на рынок Соединенных Штатов Америки. Об этом свидетельствуют обновленные данные американской внешнеторговой статистики.

По информации Бюро переписи населения США, в 2022 году страна импортировала калийных удобрений на сумму $6,1 млрд. Для сравнения: в 2021 году импорт (в стоимостном выражении) был значительно меньше – $3,8 млрд.

Основным поставщиков калийных удобрений на рынок США в 2022 году осталась Канада ($4,93 млрд). На втором месте – Российская Федерация ($688 млн), на третьем – Израиль ($220 млн).

Республика Беларусь в рейтинге ключевых поставщиков расположилась на четвертой позиции. До начала работы санкций в отношении Белорусской калийной компании (весна 2022 г.) американцы импортировали из РБ калия на сумму $103 млн. Замыкает топ-5 Германия – импорт из ФРГ обошелся Соединенным Штатам в $73 млн.

Таким образом, в 2022 году из-за санкций в отношении отечественных удобрений Беларусь покинула тройку ключевых поставщиков калия в США. По данным американской статистики, в 2021 и 2020 годах Беларусь занимала в рейтинге 3-е место, а в 2019 году даже обошла Россию и оказалась на 2-й позиции в списке.

По информации Белстата, экспорт калийных удобрений из Беларуси в США составлял:

в 2020 году – $100,99 млн;

в 2019 году – $126,78 млн;

в 2018 году – $165,52 млн;

в 2017 году – $135,03 млн;

в 2016 году – $59,50 млн;

в 2015 году – $50,77 млн.

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