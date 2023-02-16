В Украине ликвидирован русский офицер из новогоднего ролика Путина

В Украине ликвидирован русский офицер из новогоднего ролика Путина5
- 16.02.2023, 11:17
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Оккупант также получил «орден мужества» за военные преступления.
ВСУ ликвидировали старшего лейтенанта оккупационных войск 26-летнего Юрия Шнайдера. Он был среди военнослужащих РФ, которые снимались в новогоднем обращении Путина.
Об этом пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). Ликвидацию оккупанта подтверждают и российские ресурсы. Фамилия Шнайдера появилась в сводке пропагандистов 16 февраля.
Согласно данным сайта Evocation, Шнайдер закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Жил в Красноярске и служил в Южном военном округе.
Оккупант также получил орден мужества за убийство украинцев.