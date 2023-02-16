Ученые обнаружили внутри ядра Земли скрытую ранее структуру 16.02.2023, 12:51

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Исследователи считают, что эта находка перевернет понимание о том, как устроена наша планета.

История Земли насчитывает миллиарды лет и с каждым новым десятилетием мы все больше погружаемся в прошлое планеты, чтобы открыть новые малоизвестные главы, пишет Science Alert (перевод - focus.ua).

Традиционно нас учили, что наша планета состоит из четырех главных слоев: коры, мантии, внешнего и внутреннего ядра. Однако теперь геофизики предполагают, что все немного сложнее.

Наши знания о том, что находится под земной корой, основываются в основном на том, что нам «рассказали» вулканы и «нашептали» сейсмические волны. В результате всех этих косвенных наблюдений ученые сошлись на том, что внутреннее ядро планеты с температурой более 5 000 градусов по Цельсию, составляет всего 1% от общего объема Земли.

Однако несколько лет назад команда геофизиков из Австралийского национального университета обнаружила доказательства того, что на самом деле «сердце» нашей планеты может состоять из двух отдельных слоев.

По словам соавтора исследования геофизика Джоан Стефенсон, похоже, в ближайшем обозримом будущем нам придется переписать учебники, ведь результаты исследования свидетельствуют о том, что внутреннее ядро Земли, по-видимому, хранит внутри себя еще одно, еще более внутреннее ядро.

В ходе исследования ученые использовали алгоритм поиска, чтобы просмотреть и сопоставить тысячи моделей внутреннего ядра, включающие данные наблюдений за несколько десятилетий, о том, как сейсмические волны проходят через планеты. Эти данные многие десятилетия собирались и хранились Международным сейсмологическим центром.

Стенсофан с коллегами рассмотрели некоторые модели анизотропии сердца планеты, в том числе различия в составе его материала и то, как они изменяют свойства сейсмических волн. Исследователи обнаружили, что некоторые из них более вероятны, чем другие.

Например, ряд моделей свидетельствует о том, что материал внутреннего ядра направляет сейсмические волны быстрее параллельно экватору, тогда как другие указывают на то, что смесь материалов позволяет создавать более быстрые волны, направленные параллельно земной оси.

Стенсофан отмечает, что они не обнаружили существенных изменений глубины во внутреннем ядре, однако обнаружили изменения медленного направления на угол в 54 градуса, при этом более быстрое направление волн наблюдалось параллельно земной оси.

Геофизики отмечают, что все это может указывать на изменения в структуре железа, что может означать наличие двух отдельных периодов похолодания в истории Земли. Впрочем пока подробности выглядят весьма туманно, однако ученые уверены, что нашли новый пазл головоломки о сердце нашей планеты.

Отметим, что наличие внутреннего слоя подозревалось и ранее, однако объяснялось тем, что кристаллы железа, составляющие внутреннее ядро, имеют различное структурное расположение. Геофизики уверены, что будущие исследования позволят заполнить некоторые пробелы в этих данных, что позволит ученым подтвердить или опровергнуть свои выводы.

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