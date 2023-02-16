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Очевидец: Возле Берестовицы выставили белорусские танки

  • 16.02.2023, 13:02
  • 3,212
Очевидец: Возле Берестовицы выставили белорусские танки

Увеличилось и количество военных.

После того, как польские власти закрыли погранпереход «Бобровники», возле Берестовицы появились белорусские танки.

Об этом сайту Charter97.org рассказал местный житель.

«Живу в Большой Берестовице — в восьми километрах от границы с Польшей. В последнее время тут происходит что-то неладное.

Вдоль самой границы с Польшей выставили белорусские танки. Военных много ошивается.

Местные переживают. Мы тут столько лет живем и никогда такого не видели», — рассказал местный житель.

Как писал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу.

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