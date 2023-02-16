Александр Фридман: Литва и Польша дали Лукашенко однозначный сигнал 16.02.2023, 15:49

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Александр Фридман

Вильнюс и Варшава — сторонники самых жестких мер против режима.

Литва вышла из соглашения по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу с Беларусью. О таком решении литовской стороны сообщил Погранкомитет. Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны.

Ранее по инициативе литовской стороны перестал работать железнодорожный пункт пропуска Стасилас — Бенякони на границе с Беларусью, официальной причиной Литва назвала угрозу национальной безопасности в связи с большими потоками контрабанды, перевозимыми поездами из Беларуси.

— Думаю, здесь мы должны реконструировать предыдущие события. Сначала решение о закрытии пропуска на границе с Беларусью приняла Польша, теперь последовал шаг Литвы, — отмечает в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политический обозревать Александр Фридман. — Я думаю, присутствует определенная солидарность со стороны Литвы, к тому же Литва, Польша и Латвия являются сторонниками самых жестких санкций по отношению к России и режиму Лукашенко.

Многое говорит о том, что эта история имеет политическую подоплеку, добавляет эксперт. То, что она не подчеркивается ни польской, ни литовской стороной, не означает ее отсутствие. Этим странам было бы невыгодно это подчеркивать и идти таким образом на вербальную эскалацию.

Мы можем заметить, что решение Литвы принимается после решения Польши, во-вторых, здесь важно, что это происходит в контексте ситуации войны в Украине и непрекращающихся обсуждений, что Беларусь может стать активной частью этой войны.

— Я думаю, Литва и Польша дали Лукашенко довольно однозначный сигнал: показали, что такие враждебные действия, как приговор Андрею Почобуту, — это откровенный плевок в адрес Польши, в связи с чем будут приниматься соответствующие решения.

Эксперт также обращает внимание на то, как обсуждается новый пакет санкций против России и Беларуси. О санкциях против Беларуси пишут меньше, против России — больше. При этом есть очевидные разногласия между странами Западной Европы, которые настроены более мягко, и странами Балтии, которые настаивают на более жестких санкциях.

— И когда страны Балтии видят, что их требования по более жесткому курсу не принимаются и не находят поддержки, они пытаются действовать самостоятельно и применять те рычаги, которые у них есть. Поскольку у Польши и Литвы есть общая граница с Беларусью, то одним из рычагов является как раз она.

Политолог отмечает, что меры, которые принимает Литва и Польша, болезненны для Лукашенко с двух сторон: экономической и с точки зрения настроения населения.

— Когда закрываются границы, это неприятно в том числе для людей, которые находятся в Беларуси: они понимают, что может наступить момент, когда границы будут закрыты полностью, и покинуть Беларусь в западном направлении будет невозможно.

Лукашенко понимает, что все его попытки вступить в контакт с Западом и договориться, не проходят, несмотря на визит венгерского министра иностранных дел. Основные граничащие с Беларусью страны настроены жестко и не намерены вступать с ним в диалог, а, наоборот, говорят с ним с позиции силы.

При этом Лукашенко анонсировал свой визит в Россию и встречу с Путиным, которая состоится завтра, 17 февраля. Александр Фридман считает, что, возможно, встреча Лукашенко и Путина будет обычной формальностью, но могут быть и другие варианты развития событий.

— Возможно, они будут обсуждать последствия российского наступления: что будет, если, например, будет удар с белорусской территории, после чего последует ответ со стороны Украины. Как тогда будут разворачиваться события? И Путину нужен внятный ответ Лукашенко, что, если вдруг, он не соскочит.

Еще один важный аспект, на который я бы обратил внимание, связан с тем, что курсируют слухи о нахождении в России правителя Абхазии и, судя по всему, туда должен прибыть правитель Южной Осетии. Муссируются слухи о возможных акциях на этом направлении. Там возможен и вариант принятия этих территорий в состав России, что теоретически не исключено на фоне неудач на украинском направлении, а, возможно, и более мягкий вариант: принятие их в качестве независимых государств в союз Беларуси и России.

В этом случае Лукашенко тоже нужен. Для Лукашенко это не так страшно, как вступление белорусской армии в войну, но это ухудшает его позиции в возможном контакте с Западом в будущем, потому что это замазывает его еще больше и на грузинском направлении.

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