В Сербии разгромили «пятую колонну» РФ

В Сербии разгромили «пятую колонну» РФ2
- 17.02.2023, 8:22
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Задержаны ключевые подстрекатели к массовым беспорядкам.
В Белграде задержаны трое участников антиправительственной акции, которая состоялась 15 февраля. Всем троим предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя и незаконному хранению оружия.
Об этом сообщает DW.
Согласно сообщению МВД, задержанные «призывали граждан массово собираться в Белграде для насильственного свержения правительства и президента Сербии».
Задержанными оказались трое «активистов», в том числе лидер крайне правой пророссийской организации «Народный патруль» Дамьян Кнежевич. Об их задержании сообщили на странице организации в соцсетях.
Напомним, что 15 февраля в центре Белграда сотни сербских националистов и пророссийских «активистов» провели митинг, требуя от властей отказаться от переговоров по нормализации отношений с Косово. Участники акции заявили, что не поддерживают план Запада по Косово, и пригрозили беспорядками в случае, если власти Сербии примут этот план.
До этого Косово приняло предложение Европейского Союза по нормализации отношений с Сербией.