В Сербии разгромили «пятую колонну» РФ 2 17.02.2023, 8:22

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Задержаны ключевые подстрекатели к массовым беспорядкам.

В Белграде задержаны трое участников антиправительственной акции, которая состоялась 15 февраля. Всем троим предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя и незаконному хранению оружия.

Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению МВД, задержанные «призывали граждан массово собираться в Белграде для насильственного свержения правительства и президента Сербии».

Задержанными оказались трое «активистов», в том числе лидер крайне правой пророссийской организации «Народный патруль» Дамьян Кнежевич. Об их задержании сообщили на странице организации в соцсетях.

Напомним, что 15 февраля в центре Белграда сотни сербских националистов и пророссийских «активистов» провели митинг, требуя от властей отказаться от переговоров по нормализации отношений с Косово. Участники акции заявили, что не поддерживают план Запада по Косово, и пригрозили беспорядками в случае, если власти Сербии примут этот план.

До этого Косово приняло предложение Европейского Союза по нормализации отношений с Сербией.

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