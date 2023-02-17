Лукашисты исключили COVID-19 из перечня опасных заболеваний

Лукашисты исключили COVID-19 из перечня опасных заболеваний1
- 17.02.2023, 10:08
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Опубликован официальный документ.
Министерство здравоохранения постановлением №25 от 3 февраля изменило перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения. Документ сегодня, 17 февраля, официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
«Пункты 1 и 7 приложения к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 июня 2012 г. №75 «Об установлении перечня заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения» исключить», — говорится в документе.
Под пунктом 1 в перечне значатся сифилис и гонорея, а под пунктом 7 — инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19.
COVID-19 был добавлен в этот перечень в начале 2020 года.
Как сообщал сайт Charter97.org, во время пика эпидемии коронавируса Лукашенко отрицал опасность заболевания, призывая лечить его водкой, трактором и баней. Отсутствие карантинных мер в Беларуси привело к массовой смертности от COVID-19.