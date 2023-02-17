На одного самых влиятельных предпринимателей Витебской области завели уголовное дело 3 17.02.2023, 10:20

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Фото: arendastrelets.by

Бизнесмену принадлежала большая часть торговых площадей в Полоцке и Новополоцке.

На крупного бизнесмена, у которого есть объекты недвижимости в Полоцке и Новополоцке, завели уголовное дело, сообщает Госконтроль. По всей видимости, речь про бизнесмена Владимира Захарова, у которого ранее была компания «Торговый дом «Стрелец», ее недавно ликвидировали. В ведомстве сообщает про уклонение от уплаты налогов, легализация преступных доходов, сокрытие выручки.

«В ходе проверки было установлено, что для незаконной минимизации налогов бизнесмен организовал на территории Новополоцка и Полоцка регистрацию подконтрольных субъектов хозяйствования (трех индивидуальных предпринимателей и 4 юридических лиц), применяющих специальный режим налогообложения, а впоследствии искусственно распределял между ними получаемую выручку от сдачи имущества в аренду. В результате предприниматель не доплатил более 420 тыс. рублей налогов», — заявили в КГК.

На одном из размещенном КГК фото указаны номера телефона с рекламой аренды объекта недвижимости. Эти номера указаны на сайте «Торговый дом «Стрелец».

В ведомстве также утверждают, что бизнесмен вывел с расчетного счета предприятия и обналичил через личный карт-счет 3,4 млн рублей. Утверждается, что с этой суммы не был уплачен подоходный налог в 320 тыс. рублей.

«Также была предпринята попытка легализовать часть доходов, добытых преступным путем. В отношении бизнесмена и его 6 пособников Новополоцким межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбуждены 3 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов, уклонения от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов, и легализации средств, полученных преступным путем», — сообщает КГК.

В офисах компаний и в жилье подозреваемых провели обыски.

«Наложен арест на имущество подозреваемых: 68 объектов недвижимости площадью более 107 тыс. кв. м. и общей стоимостью не менее 92 млн евро, в том числе 24 торговых центра, коттеджи, квартиры, автомобили люксового сегмента», — утверждает КГК.

Кто такой Владимир Захаров

Владимиру Захарову принадлежала большая часть торговых площадей в Полоцке и Новополоцке. Это крупные торговые центры, гипермаркет, рынок «Стрелецкий». Раньше Захаров владел телеканалом «Квант» и газетой «Информ-плюс», ликероводочным заводом «Винреал», пишет zerkalo.io.

Про Захарова также известно, что он профессиональный игрок в покер, победитель международных турниров.

В 2020 году Полоцкий райисполком обратился к Владимиру Захарову с просьбой снизить арендную плату в связи со «сложившейся эпидемиологической ситуацией» из-за коронавируса. Тогда предприниматель ответил властям смело и довольно резко.

«Когда из этого вы хоть что-то сделаете, тогда мы легко сможем снизить арендаторам их обязательства перед нами. В существующих условиях вашего бездействия это невозможно. Не потому, что мы этого не хотим, а потому, что вы ничего не делаете», — отмечал в своем ответе Владимир Захаров.

Бизнесмен тогда подтвердил, что действительно отправил такой ответ Полоцкому райисполкому.

— За то, что сейчас происходит [ситуация с коронавирусом], мы переживаем не меньше, чем власти. Мы не хотим на этом зарабатывать. Я так ответил, потому что уже накипело. Вместе с тем этот ответ не является антиподным. Власти должны сделать хотя бы то элементарное, что напрашивается само собой. Это я и указал в пяти пунктах в письме. Если мы [бизнес и власть] не будем сейчас делать что-то вместе, ничего не получится, — заявлял бизнесмен.

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