Руководителя проекта «бронепоезд Путина» посадили в тюрьму 17.02.2023, 12:44

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Под его контролем строили три специальные платформы.

Для бронепоезда российского правителя Владимира Путина создали специальные платформы и ветку железной дороги. Руководителя сооружения спецобъектов недавно отправили в тюрьму.

Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на информированный источник, железнодорожный транспорт президента РФ замаскирован под обычный поезд. На данный момент есть три спецплатформы для него - в Москве, Московской области и на Валдае.

Первую построили в 2015 году на Рублево-Успенском шоссе в поселке Усово, вторую – на Ленинградском вокзале в 2018 году, третью - на Валдае в 2019 году.

«Путин редко ездит спецпоездом. В основном эти платформы использует фельдъегерская служба для доставки грузов, писем и тому подобное», - рассказал источник.

По его словам, спецобъекты строили компании под контролем бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «РЖДстрой» Геннадия Талашкина. В январе он был арестован и отправлен в СИЗО.

Бронепоезд Путина: что известно

Российские журналисты-расследователи сообщали, что российский диктатор Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину все чаще пользуется бронепоездом.

Путин выбрал бронепоезд из соображений безопасности, ведь его труднее отследить, в отличие от самолетов.

Фотографий поезда Путина снаружи не существует. Диктатор только один раз фотографировался в вагоне бронепоезда - в 2012 году, до его ремонта. Бронепоезд диктатора может стоить более миллиарда рублей.

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