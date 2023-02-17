Белорусы послали Лукашенко вслед за русским военным кораблем 1 17.02.2023, 15:52

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Завравшегося узурпатора поставили на место.

В четверг Лукашенко отличился очередным антиукраинским заявлением. В интервью белпропагандистам он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уничтожает свою страну.

Читатели сайта Charter97.org поставили на место завравшегося диктатора:

«Он не бредит, а повторяет то, что российский корпус пропаганды уже почти год пихает в уши электорату».

«Отключить «Свифт», так запоет по-другому, а если еще и счета заблокировать с наворованным за 30 лет у белорусского народа, то дед быстро переобуется».

«Хитрая и циничная мразь. Смотреть надо на то, что Лукашенко делает, а не на то, что говорит».

«Лукашенко, иди вслед за русским военным кораблем».

«Саша Таракан уничтожил Беларусь», — сказал я и меня поддержали все люди».

«Брехливый, а что ты сделал с Беларусью?! В клетку тебя».

«Ты когда такое говорил, то не про Украину и украинцев думал, а про свой счёт в ОАЭ и сколько тебе Путин отвалит за эти слова».

«Украина без влияния России расцветёт! Не будет влияния РФ и Беларусь расцветёт. Лукашенко в автозак!».

«Эта мразь уже 29 лет выдает черное за белое, его треп уже давно нужно пропускать мимо ушей».

«На вилы шкловского кабанчика».

«ШОС».

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