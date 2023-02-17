ГУР МО Украины: Россия накопила для наступления 450 самолетов и 300 вертолетов 1 17.02.2023, 21:17

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В украинской военной разведке прогнозируют, что РФ будет использовать авиацию для поддержки наступления на Донбассе.

Россия сосредоточила сотни самолетов и вертолетов на авиабазах на западе России. Украинская военная разведка впервые озвучила оценку их количества.

Можно утверждать о наличии у оккупантов примерно 450 самолетов тактической авиации (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из которых – ударные. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов заявил в интервью изданию Kyiv Post, опубликованном 16 февраля.

«Они расположены в основном на территории Российской Федерации не менее чем в 200 км от границы, сосредоточены в разных местах, но за пределами нашей досягаемости», – сказал он.

По словам представителя ГУР МО, противник не дислоцирует самолеты ближе, чтобы они не попали в зону потенциального 80-километрового удара высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Юсов добавил, что, по оценкам украинской разведки, авиация может быть использована агрессором в первую очередь на Донбассе, где РФ продолжает наступать. Он считает, что нападение с воздуха на Киев «маловероятно». Данные ГУР МО не указывают на то, что Россия планирует использовать все свои самолеты одновременно для массированной воздушной атаки, указал Юсов.

Он убежден, что и нынешняя попытка Москвы захватить полностью Донецкую и Луганскую области Украины закончится неудачей, все равно, с самолетами или без.

При этом Юсов настаивает, что для защиты Украины требуется усилить не только противовоздушную оборону, но и авиацию, в том числе истребителями F-16, по которым Украина продолжает переговоры с иностранными партнерами.

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