Квартиру Сергея Тихановского выставили на продажу 8 17.02.2023, 22:27

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Сергей Тихановский

Режим мстит народному блогеру.

На аукционе по продаже имущества «БелЮрОбеспечения» выставлен необычный лот: трехкомнатная квартира на проспекте Независимости 137/2. С виду типичная «трешка» общей площадью 66 м кв., судя по всему, продается за долги, — вот только в качестве должника там значится «Тихановский Сергей Леонидович».

Отмечается, что в стоимость лота входит: «встроенная секционная мебель для кухни с варочной панелью gorenje, раковиной и смесителем, с системой очистки воды, встроенный шкаф купе из МДФ, витрина из стекла и 2-х зеркал», пишет «Солидарность».

Начальная цена лота — 214 860.00 BYN.

Впрочем, как можно судить из описания, продаваемое жилье имеет и некоторые «обременения». В частности, «ограничения в распоряжении недвижимым имуществом», которые, как обещают продавцы, «будут сняты отделом принудительного исполнения по результатам продажи лота».

А еще «в квартире имеются зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетние».

Аукцион должен стартовать 6 марта.

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