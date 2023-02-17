Бело-красно-белый флаг развевается на границе Украины и Беларуси 1 17.02.2023, 23:38

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Фотофакт.

Иностранные журналисты впервые за год войны в Украине смогли побывать на белорусско-украинской границе со стороны Беларуси. Французское агентство AFP сняло кадры с пограничного перехода Дивин — Самары, где с украинской стороны разобрали дорогу и усилили ограждение, пишет «Радыё Свабода».

На фото видно, как с украинской стороны границы развеваются флаги — украинский желто-голубой и белорусский бело-красно-белый.

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