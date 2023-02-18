Семь украинских спецназовцев перебили штурмовую роту «Вагнера» под Бахмутом 4 18.02.2023, 9:49

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В ночном бою ликвидировали 35 российских наемников, остальные бежали.

Под Бахмутом воины Сил специальных операций Украины мощно отработали по группе оккупантов, пытавшихся накопиться на передовых рубежах своей обороны для штурма украинских позиций.

Во время ночного боя в районе Бахмута пять бойцов ССО «Азов Харьков» и два бойца ДОЗОРа отбили атаку наемников ЧВК «Вагнер», которые количественно превосходили украинских защитников.

Кадры ночного сражения, снятого командиром группы, опубликовал ТГ-канал «Украина 365».

Бой длился три часа, было ликвидировано 35 наемников, после чего враг отступил на исходную позицию.

Еще одно видео ночного боя под Бахмутом опубликовала пресс-служба Сил специальных операций Украины.

Как отметили в ССО, попытка российского штурма оказалась тщетной. Их заметили и разгромили.

«Во время ведения разведки на Бахмутском направлении операторы ССО Украины заметили движение врага. И удачно отработали по противнику. В результате было уничтожено по меньшей мере 7 российских оккупантов. Среди них: пулеметчик, радист, наблюдатель с прибором ночного видения и штурмовая группа. Понеся потери противник отошел», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что оккупанты разбежались в разные стороны во время атаки. Впрочем, справедливая кара настигла их.

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