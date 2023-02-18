Китай призвал Россию немедленно прекратить огонь в Украине 9 18.02.2023, 12:06

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Москва должна сделать это «как можно быстрее».

Китай призвал к скорейшему завершению конфликта в Украине. Постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь заявил на заседании Совета безопасности, что Россия должна прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Украиной «как можно быстрее».

Китай считает, что помимо этого к процессу урегулирования должны подключиться страны Запада. «США, ЕС и НАТО также следует сесть за стол переговоров с Россией для всеобъемлющего и глубокого диалога, основанного на принципах неделимости безопасности», — сказал Цзюнь.

По его словам, сторонам стоит обсудить, как построить «сбалансированную и устойчивую архитектуру безопасности». «Если бы все положения минских соглашений были бы эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня», — добавил постпред.

Цзюнь назвал позицию Китая по поводу происходящего в Украине последовательной и ясной: Пекин выступает за соблюдение суверенитета и территориальной целостности всех стран, однако законные интересы всех государств в области безопасности также должны быть учтены.

Китай воздержался от осуждения России после ее нападения на соседнюю страну, отметив, что украинский вопрос имеет «сложный и особый исторический контекст», и до сих пор отказывается называть вторжение войной. Однако после того как конфликт затянулся, Пекин начал призывать к завершению боевых действий.

22 сентября глава МИД Китая Ван И на заседании Совбеза ООН заявлял о необходимости содействовать переговорам России и Украины. Председатель КНР Си Цзиньпин призывал Россию и Украину к прекращению огня во время диалога с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите G20 в ноябре. Также он заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что выступает против применения ядерной силы в Европе, подчеркнув желание Пекина удержать войну от эскалации.

В конце декабря китайский лидер поставил в известность зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Пекин хотел бы видеть переговоры по Украине. Си Цзиньпин сказал, что его администрация «активно продвигает мир и диалог». «Китай надеется, что стороны смогут оставаться рациональными и сдержанными, проводить всесторонние переговоры и решать взаимные проблемы безопасности политическими методами», — отметил он.

В январе выяснилось, что президент РФ Владимир Путин не предупредил Си Цзиньпина о том, что собирается напасть на Украину, а в ходе визита в Китай за несколько дней до вторжения лишь сообщил, что может предпринять «меры», если Киев атакует российскую территорию и спровоцирует гуманитарную катастрофу. Газета Financial Times со ссылкой на китайских чиновников писала, что из-за этого в Пекине перестали доверять Путину, и там «просто не понимают Россию».

Одновременно Китай решил снизить напряженность в отношениях с Западом и укрепить позиции в Европе. В связи с этим он предлагает себя не только в роли возможного миротворца, но и готов поучаствовать в поствоенном восстановлении Украины, отмечали источники FT.

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