«Кто ты такой? Мы тебя похоронили»: как Пригожин обманывает «вагнеровцев» 1 18.02.2023, 12:47

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В «Руси сидящей» разоблачили схемы главаря ЧВК.

Определить число завербованных в ЧВК «Вагнер» зеков, которые погибли на фронте или попали в плен, не представляется возможным. Группировка прибегает к всяческим ухищрениям, чтобы скрыть эти данные даже от Кремля.

Такие сведения озвучила в интервью «Донбасс. Реалии» Ольга Романова - известная российская правозащитница, глава группы «Русь сидящая», которая занимается правами заключенных в РФ.

В «Руси сидящей» считают, что «Вагнер» завербовал по российским тюрьмам для войны против Украины около 50 тысяч зеков. Из них примерно 85-90% уже убиты. Это предварительные цифры. ЧВК всячески скрывает масштабы своих потерь.

«Пригожин начал мухлевать не только со статистикой, но и с самими заключенными. Мы знаем, что приходят похоронки и цинковые гробы в семьи, ордена, медали, 5 млн рублей. А человек оказывается в украинском плену и звонит домой. Семья реагирует одинаково: «Кто такой? У нас есть 5 млн рублей, мы тебя похоронили… Мы тебя не знаем», - рассказала Романова.

Кроме того, со слов Романовой, ЧВК была уличена и в попытках выдать тела своих ликвидированных наемников за украинские потери.

«Есть еще один вариант, о котором мы тоже знаем. Очень странный. На погибших «вагнеровцев» на поле боя при отступлении, отползая, накалывают желто-блакитную ленточку. Снимают, как погибших украинских солдат. Именно чтобы скрыть потери… Идет абсолютно полная замена и цифр, и статистики, живых и мертвых людей», - констатировала российская правозащитница.

По ее данным, главарь «Вагнера» идет на такие ухищрения, чтобы скрыть свои безвозвратные потери, в первую очередь, от Кремля.

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