Лукашенко решил «заклеймить» всех чиновников

Лукашенко решил «заклеймить» всех чиновников8
- 18.02.2023, 16:51
- 4,504
Всем госслужащим под роспись выдадут знак отличия.
18 февраля на Национальном правовом интернет-портале опубликован указ об учреждении нагрудного знака государственного гражданского служащего.
Выдавать такой знак отличия будут всем гражданским госслужащим под роспись в течение недели после занятия должности, говорится в документе.
Госслужащие должны будут носить нагрудный знак при реализации своих полномочий и обеспечении функций госорганов или должностных лиц на протяжении всего срока нахождения на госслужбе, в том числе если их переведут на другую должность или в другой госорган.
Носить значок надо будет на левой стороне формы либо одежды официального стиля. Его можно сочетать с другими знаками отличия. Владелец обязан обеспечивать сохранность значка.
Значок останется с владельцем и после окончания службы, но без права ношения. А вот если чиновника уволят по дискредитирующим обстоятельствам, то знак надо будет сдать.
Выпуск нагрудных значков для чиновников будут финансировать в рамках средств, предусмотренных в республиканском или местных бюджетах на содержание соответствующих госорганов и организаций.