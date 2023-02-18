Лукашенко решил «заклеймить» всех чиновников 8 18.02.2023, 16:51

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Всем госслужащим под роспись выдадут знак отличия.

18 февраля на Национальном правовом интернет-портале опубликован указ об учреждении нагрудного знака государственного гражданского служащего.

Выдавать такой знак отличия будут всем гражданским госслужащим под роспись в течение недели после занятия должности, говорится в документе.

Госслужащие должны будут носить нагрудный знак при реализации своих полномочий и обеспечении функций госорганов или должностных лиц на протяжении всего срока нахождения на госслужбе, в том числе если их переведут на другую должность или в другой госорган.

Носить значок надо будет на левой стороне формы либо одежды официального стиля. Его можно сочетать с другими знаками отличия. Владелец обязан обеспечивать сохранность значка.

Значок останется с владельцем и после окончания службы, но без права ношения. А вот если чиновника уволят по дискредитирующим обстоятельствам, то знак надо будет сдать.

Выпуск нагрудных значков для чиновников будут финансировать в рамках средств, предусмотренных в республиканском или местных бюджетах на содержание соответствующих госорганов и организаций.

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