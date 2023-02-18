СМИ: Из-за путинского бронепоезда в РФ остановилась железнодорожная ветка 13 18.02.2023, 17:32

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Поездки кремлевского вождя стали настоящей головной болью для россиян.

Недавно стало известно, что Владимир Путин пересел с самолета на бронепоезд, которым передвигается внутри РФ.

Ко всем основным резиденциям российского диктатора подвели железнодорожные пути, а рядом выстроили секретные станции.

Передвижение лидера РФ Владимира Путина на бронепоезде, вместо привычных ему самолетов, на которых диктатор разъезжал ранее, стало настоящей головной болью для россиян.

В пятницу, 17 февраля, из-за очередной поездки Путина остановилось движение на одной из самых загруженных веток Москвы - Московско-Тверской, пишет The Moscow Times.

По данным издания, движение поездов, следующих от Ленинградского вокзала, остановилось в 18:15 по московскому времени. В результате, на участке от станции Моссельмаш в область по всем путям образовалась огромная пробка. Вагонам с пассажирами пришлось простоять до 18:50, в ожидании, пока лидер РФ доберется на своем бронепоезде к личной резиденции в Валдае.

Информацию об остановке движения из-за путинского спецпоезда подтвердили СМИ работники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Как прокомментировал изданию близкий к Кремлю российский политолог Сергей Марков, Путин организовал свою поездку в Валдай для того, чтобы завершить подготовку послания Федеральному собранию. Как известно, соответствующее выступление Путина планируется 21 февраля.

«Транспортники, очевидно, недовольны тем, что бронепоезд Путина рвет расписание и «сливают» информацию о его движении», - заявил он.

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