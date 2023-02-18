Общее число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч 1 18.02.2023, 18:27

С завтрашнего дня поисково-спасательные работы будут прекращены.

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 642, сообщило Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям при МВД страны (AFAD).

Глава AFAD Юнус Сезер также сообщил, что с завтрашнего дня поисково-спасательные работы будут прекращены. По словам Сезера, из зоны землетрясения эвакуировано более 430 тыс. человек, выполнено 50% работ по оценке ущерба.

Крупнейшее и самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовали еще одно землетрясение магнитудой 7,6 и серия подземных толчков, которые ощущались в соседней Сирии и других странах.

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