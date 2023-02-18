Ученые создали дорогу, которая сама себя чистит от льда и снега 1 18.02.2023, 18:48

иллюстрационное фото

Соль и песок больше не понадобятся.

Опасно скользить и скользить по заснеженным или обледенелым дорогам. Соль и песок помогают растопить лед или обеспечить сцепление, но чрезмерное использование вредно для окружающей среды. А иногда может разразиться неожиданный шторм, прежде чем эти материалы можно будет применить. Ученые придумали микрокапсулы с солевой смесью, не содержащей хлоридов, которая добавляется в асфальт перед асфальтированием дорог, обеспечивая долгосрочные возможности таяния снега и льда в реальных условиях, пишет miragenews.com.

Движение по заснеженным дорогам при температурах, близких к нулю, может создать небезопасные условия, образуя почти невидимый скользкий черный лед, если дороги не очищаются достаточно быстро. Но самые распространенные способы содержать дороги в чистоте имеют существенные недостатки.

Недавно исследователи включили системы хранения соли в «противообледенительный асфальт», чтобы удалить снег и предотвратить образование гололеда. Однако в этих асфальтовых покрытиях используются коррозионно-активные соли на основе хлоридов, и вещества, вызывающие таяние снега, выделяются только в течение нескольких лет. Яронг Пэн, Цюаньшэн Чжао, Сяомэн Чу и их коллеги хотели разработать долговременную добавку, не содержащую хлоридов, для эффективного таяния и удаления снежного покрова на зимних дорогах.

Исследователи подготовили соль ацетата натрия и соединили ее с поверхностно-активным веществом, диоксидом кремния, бикарбонатом натрия и доменным шлаком – отходом работы электростанции – для получения мелкого порошка. Затем они покрыли частицы порошка раствором полимера, сформировав крошечные микрокапсулы. Далее команда заменила часть минерального наполнителя в асфальтовой смеси микрокапсулами.

В первоначальных экспериментах брусчатка, изготовленная с новой добавкой, снижала температуру замерзания воды до -21 градуса. Исследователи подсчитали, что слой антиобледенительного асфальта толщиной 5 см будет эффективен 8 лет для таяния снега в течение 5-7 минут. Реальные пилотные испытания антиобледенительного асфальта на съезде с автомагистрали показали, что он растапливает снег, выпавший на дорогу, в то время как традиционное дорожное покрытие требует дополнительных операций по удалению. Поскольку присадка использовала отходы и могла выделять соль в течение большей части срока службы дороги, исследователи говорят, что это практичное и экономичное решение для удаления снега и льда в зимнее время.

Проекта профинансировал департамент транспорта провинции Хэбэй.

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