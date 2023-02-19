Последний штурм Путина 1 19.02.2023, 9:19

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Ракеты расстреляны, а танки прогнили.

На днях появилась информация, что Россия готовится к массовому использованию авиации, чтобы поддержать свое захлебывающееся наземное наступление. Поможет ли России интенсификация привлечения авиации и почему не сработал план оккупантов по разрушению украинской энергоструктуры - своим мнением на «Апостроф TV» поделился израильский военный журналист Сергей Ауслендер:

— Россиянам сейчас нужны любые средства для того, чтобы поддержать наземное наступление, потому что, видимо, проблемы с артиллерией и снарядами у них уже начались. С техникой-то они уже давно наблюдаются. Одним подразделениям не хватает танков, другим БТР - идут пешком в атаку и так далее.

Понятно, что им сейчас нужны любые средства, чтобы как-то усилить этот натиск и добиться хоть какой-то победы. Ну, скажем, видимости победы. Понятно, что ни о какой победе речи не идет. И ради этого они готовы рискнуть. Но с учетом того, насколько боевые порядки украинских войск насыщены зенитными средствами и ПВО, то их авиация понесет большие потери, если она действительно будет массированно использоваться над линией фронта.

Кроме этого, надо понимать, что у них будут проблемы с хорошо обученными летчиками, потому что приличная часть этих летчиков погибла, попала в плен или ранена, или еще что-то в этом роде во время первого этапа вторжения, когда ваши войска начали активно использовать всякого рода зенитное оружие.

Да, авиация врага может повлиять на отдельных локальных участках, но как такового превосходства она им, конечно, не даст. При этом обязательно нужно сказать, что это приведет к большим потерям в авиации.

Чем еще можно усилить российскую армию на территории Украины? Мне кажется, что это натурально последние судороги. Технику решительно брать неоткуда. Они снимают ее с хранения и везут ее на фронт. Но что это за техника? Это старье, которое стояло на базах хранения в некоторых случаях по 40 лет. Как танк 40-летний можно использовать? Это решительно невозможно. Его нужно по сути делать заново.

Боеспособные части у них были выбиты еще в первую половину этой кампании, в первую половину года, скажем так. Воюют там сейчас преимущественно мобилизованные.

Все эти разговоры об элитных соединениях, 155 бригаде морской пехоты, которую сейчас все упоминают, – она уже давно никакая не бригада морской пехоты. Там в некоторых ротах – у меня есть некоторые инсайды в Приморском крае, откуда она родом – до двух третей мобилизованных. Какая же это морская пехота?!

Поэтому это будет последний решительный бой русских. И все говорит о том, что перед армией поставлена задача «освободить» Донбас где-то к концу марта – началу апреля, к началу весенней распутицы. Потому что потом наступать они не смогут. Я так себе это вижу.

Большой вопрос, успеют ли они добиться чего-то к посланию Путина или они это послание перенесут и так далее. Если вспомнить его послания десятилетней давности, он там все рассказывал о каких-то успехах. Тут нечего предъявить. Либо нужно откровенно врать и говорить, что есть большие успехи на фронте, весь мир против нас, но мы всех побеждаем, экономика на подъеме и бла-бла-бла. Либо дождаться взятия какого-то небольшого города, условно Бахмута, и сказать, что дела идут прекрасно, мы продолжаем и что-нибудь втереть подведомственному населению, которое должно будет в это все поверить.

Как я это наступление вижу? Это конец марта – начало апреля максимум. И то, если погода сохранится как сейчас. Если будут потепления, начнутся дожди и пойдет распутица – все, на этом наступление закончится. Наступать будет уже невозможно. И ваши не смогут наступать, правда, но ваши, насколько я понимаю, пока не собираются, потому что сейчас во второй раз за эту войну украинская армия проводит стратегическую оборонительную операцию. Сдерживает наступление российских войск, ожидая подхода западной техники, формирования резервов и так далее. А уже в конце весны – начале лета уже может идти речь о каком-то контрнаступлении.

Очевидно, российский сценарий уничтожения украинской энергетической инфраструктуры провалился. Я давно говорил, что ваша энергосистема - явление очень распределенное. Это не маленькая страна, где две электростанции – вот их разбомби, и все, она осталась без света уже навсегда. У вас много генерирующих мощностей, много распределительных мощностей, есть возможность перебрасывать энергию из Европы и так далее. Инфраструктура мощная, ее просто так не разрушишь. И плюс героическая работа ваших энергетиков, которые это все быстро восстанавливают. В итоге неприятности есть, свет отключают, но нельзя сказать, что это имело характер какого-то блэкаута. Более того, эти промежутки без света становятся меньше, чем со светом. Я общаюсь с друзьями в Украине, и они говорят, что отключения света приобрели плановый ровный характер.

Поэтому у них ничего не получилось. Ракеты расстреляли куда-то там, что-то разрушили, но при этом все это постепенно восстанавливается. Поэтому их план не просто провалился, а, я бы сказал, с треском провалился.

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