Ученые впервые воссоздали лицо набатейской женщины 1 19.02.2023, 17:06

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Представители этой цивилизации оставили после себя мало свидетельств.

Группа археологов из Саудовской Аравии в рамках национального проекта Hegra впервые реконструировала лицо представителя набатейской цивилизации. Об этом ученые рассказали National Geographic.

Представители этой цивилизации оставили после себя мало свидетельств, однако ученым известно, что они были торговцами и жили вдоль «Дороги Благовоний», которая связывала Южную Аравию со Средиземным морем. Набатеи образовали свое государство в III веке до н. э. на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии.

Ученые провели реконструкцию лица женщины, скелет которой был найден в 2015 году в 2000-летней гробнице в Гегре. Этот объект находится в древнем городе Аль-Ула.

Ее назвали Хинат, это имя было высечено в гробнице. Помимо нее в ней также нашли 80 других тел. По словам археологов, она обладала средним социальным статусом.

Для реконструкции лица международная команда использовала КТ-сканирование и 3D-принтер для создания силиконовой фигуры женщины с темными волосами.

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