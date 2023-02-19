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США предупредили Китай

  • 19.02.2023, 17:31
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США предупредили Китай

Госсекретарь Блинкен заявил, что Пекин столкнется с последствиями, если передаст РФ летальное оружие.

Китай столкнется с серьезными последствиями в случае передачи России летального оружия для применения в Украине. Это повлияет на отношения с США, которые готовы к ответным мерам.

Как сообщило Sky News, такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в разговоре со СМИ после встречи со своим китайским коллегой Ван И.

Он сказал: «Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины, и я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия в наших отношениях».

По словам Блинкена, США неоднократно предупреждали Поднебесную об ответных действиях в случае помощи РФ. Президент Джо Байден лично говорил об этом с китайским лидером Си Цзиньпином.

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