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Франция уже на следующей неделе передаст Украине танки AMX-10 RC

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  • 19.02.2023, 18:15
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Франция уже на следующей неделе передаст Украине танки AMX-10 RC

Тренировки экипажей уже заканчиваются.

Франция в конце следующей недели передаст Украине легкие танки AMX-10 RC, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien, опубликованном в воскресенье, 19 февраля.

«Тренировки уже заканчиваются, эта бронетехника будет доставлена с конца следующей недели», — сказал министр.

Лекорню не ответил на вопрос о том, сколько бронемашин будет предоставлено, так как не хочет «давать никакой стратегической для России информации».

При этом чиновник добавил, что Франция пока не будет поставлять Украине танки Leclerc.

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