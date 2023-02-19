Франция уже на следующей неделе передаст Украине танки AMX-10 RC

Франция уже на следующей неделе передаст Украине танки AMX-10 RC5
- 19.02.2023, 18:15
- 4,638
Тренировки экипажей уже заканчиваются.
Франция в конце следующей недели передаст Украине легкие танки AMX-10 RC, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien, опубликованном в воскресенье, 19 февраля.
«Тренировки уже заканчиваются, эта бронетехника будет доставлена с конца следующей недели», — сказал министр.
Лекорню не ответил на вопрос о том, сколько бронемашин будет предоставлено, так как не хочет «давать никакой стратегической для России информации».
При этом чиновник добавил, что Франция пока не будет поставлять Украине танки Leclerc.