Очередь из фур на польско-белорусской границе растянулась на 37 километров 19.02.2023, 19:17

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Примерное время ожидания — 67 часов.

Транспортная ситуация на границе Беларуси и Польши остается сложной: с утра 19 февраля около 1600 грузовиков ожидают выезда из Польши через пограничный переход в Корощине (Кукурыки–Корощин), который с 10 февраля является единственным действующим грузовым переходом с Беларусью.

Как сообщает корреспондент «Белсата», сейчас очередь из фур на польско-белорусской границе начинается за 37 километров до пограничного перехода. Фуры стоят на дороге так, что машины вынуждены выезжать на встречную полосу. В некоторых особо опасных местах стоит польская полиция и не позволяет водителям задерживаться.

По данным granica.gov.pl, примерное время ожидания – 67 часов.

Как писал сайт Charter97.org, после того, как Польша закрыла пункт пропуска в Бобровниках, режим Лукашенко начал блокировать польский грузовой транспорт. С 18 февраля белорусские пограничники не пропускают грузовики из Польши, а также фуры на польских номерах через пограничные переходы со стороны Литвы и Латвии.

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