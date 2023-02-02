Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси 1 Андрей Санников

2.02.2023, 14:26

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Андрей Санников

Три конкретных направления.

Помощь во время войны нужна для того, чтобы сражаться со злом, а не для обучения теории жизни.

Громкая новость прокатилась по белорусским негосударственным медиа 1 февраля: Совет Европы запускает план действий из 15 пунктов по поддержке белорусских демократических сил и гражданского общества. Здорово, вроде бы, надо глянуть, что они там запустили.

Цитирую:

Среди мероприятий — тренинги по правам человека, семинары по Европейской конвенции о правах человека и ознакомительные поездки для привлечения белорусских юристов в штаб-квартиру Совета Европы в Страсбурге.

Также план предусматривает повышение осведомленности по ключевым вопросам, включая отмену смертной казни, недискриминацию, гендерное равенство и противодействие насилию в отношении женщин. На март запланирован семинар для журналистов в изгнании.

«Я горжусь тем, что наша организация играет новаторскую роль в поддержке демократической Беларуси», — сказала при запуске генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Вот читаешь такие откровения и понимаешь, что нас «держат за идиотов».

В чем здесь новаторство?

Все перечисленное громко и неоднократно провозглашалось как приоритет отношений с Беларусью, которая, напомним, не является членом Совета Европы.

Более того, если кто не в курсе, одно время Совет Европы предлагал Лукашенко циничный и подлый размен: введи хотя бы мораторий на смертную казнь, и Беларусь станет членом Совета Европы.

Казалось бы, после двадцатого года хоть что-то должно было поменяться в европейской бюрократии в отношении режима Лукашенко. Ан нет!

Для вас ключевыми направлениями являются (процитирую снова) отмена смертной казни, недискриминация, гендерное равенство и противодействие насилию в отношении женщин?

Вы это серьезно?

Вы где собираетесь добиваться гендерного равенства, ненасилия и отмены смертной казни? В концлагере?

Ваши многолетние усилия не дали никаких результатов, а иногда шли в полный минус, например когда вы возили по европам фальсификаторов выборов и преступников, виновных в репрессиях против граждан Беларуси.

Сейчас у нас война. Клика воюет с народом. Есть погибшие, каждый день (sic!) появляются новые раненые после избиений при задержании и пыток в тюрьмах. У нас электрошокером пытают правозащитниц, а Нобелевского лауреата держат в клетке в наручниках и судят по сфабрикованным обвинениям.

Вам кто вообще рассказал, что что-то из перечисленного хоть в малейшей мере возможно в Беларуси при этом режиме?

Или вы хотите учить противодействию насилию в отношении женщин, гендерному равенству и отмене смертной казни людей, вынужденных оставить свою родину из-за угрозы жизни? Так они живут сейчас там, где действуют законы, в ваших же странах.

В запущенном плане содержится до боли знакомый набор мероприятий: тренинги, тренинги для тренингов, ознакомление, обучение, обсуждение, экскурсии.

Скажу честно, я высокого мнения о Совете Европы, как институции, особенно о его Парламентской Ассамблее, но я очень невысокого мнения об организуемых под эгидой этой достопочтенной организации мероприятиях.

Деятельность по программам Совета Европы, которую мне приходилось наблюдать и даже участвовать давно тому назад, во времена относительно меньших репрессий была направлена на обучение гражданского общества имитации активности.

В 90-е годы еще можно было согласиться, что нашими учителями будут специалисты из Европы, но сегодня…

Это журналисты и правозащитники из Беларуси, Украины, Азербайджана и т.п. должны проводить сегодня семинары, в том числе для европейцев, о том, как действовать в подполье и в режиме сопротивления.

Справедливости ради стоит отметить, что есть в плане раздел о помощи жертвам репрессий, но очень осторожный, по принципу «а что мы можем сделать?».

Незадолго до «новаторского» плана для Беларуси был принят План действий Совета Европы для Украины на сумму 50 млн. долларов, самый масштабный план этой организации для одной страны.

Там тоже содержаться мантры о равенстве, ненасилии и прочем.

Но в целом он направлен на укрепление институтов демократии, потому что в Украине даже во время войны эти институты существуют.

В этом плане совсем иной подход: Совет Европы будет работать с властями Украины над решением «неотложных потребностей и приоритетов», в частности в области защиты прав людей, чье жилье разрушено или повреждено в результате войны, защите прав детей во время войны, помощи в обеспечении достойной социальной защиты пострадавших.

Так это ведь то, что и нам нужно. Это и наши приоритеты. Война идет и у нас. Другая, но страшная, сегодня становящаяся невидимой миру.

Хоть сотни, хоть тысячи семинаров и тренингов проводи об отмене смертной казни, при этом режиме их количество будет только расти. Со всеми остальными «ключевыми» для Совета Европы направлениями аналогично.

Бюрократия Совета Европы почему-то пытается существовать вне решений его институтов: а между тем последние действия Парламентской Ассамблеи задают совершенно конкретные направления, где нам действительно необходима помощь.

1. ПАСЕ приняла резолюцию о создании международного трибунала для расследования военных преступлений режимов Путина и Лукашенко, причем обозначила намерения играть в этом ведущую роль. Вот здесь и нужна помощь, например создание специальной группы по сбору и систематизации свидетельств преступлений режима Лукашенко не только военных но и против человечности.

2. Нужен специальный постоянный механизм по политзаключенным в Беларуси, которых тысячи, явно уже больше пяти тысяч. Недавно по инициативе правозащитной организации Libereco 19 членов ПАСЕ подписали письма политзаключенным Беларуси. Это не должно быть разовой акцией. Письма должны идти и администрации тюрем и колоний с требованиями соблюдать права политзаключенных и предупреждениями об ответственности. Это работает.

3. Гуманитарная деятельность. Нужна помощь выбитым из жизни людям как в Беларуси, так и оказавшимся за ее пределами. В налаживании в Европе обучения детей из Беларуси, лишившихся и обучения и своих друзей. Помощь нужна политзаключенным и их родственникам, страдающих серьезными заболеваниями. Необходима мобилизация международных институтов для такой помощи именно через Совет Европы, в котором Лукашенко, по счастью, не имеет никакого голоса, а его заступника Путина оттуда вышвырнули.

Идет война.

Видимая и ставшая невидимой.

Помощь во время войны нужна для того, чтобы сражаться со злом, а не для обучения теории жизни в древнегреческой Аркадии.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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