Как умные бомбы для ВСУ повлияют на ход войны 2 2.02.2023, 16:19

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Они могут поражать цели на дальности до 150 километров.

В США заговорили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,2 млрд. долларов. В этом пакете могут быть боеприпасы увеличенной дальности Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). То есть, так называемые «планирующие бомбы», которые могут поражать цели на дальности до 150 км и с чрезвычайной точностью.

Что это за боеприпасы, как их можно применять на фронте в Украине и повлияют ли они на ход войны, «Апострофу» рассказал эксперт по вооружениям, главный редактор Defence Express Олег Катков.

Сам боеприпас GLSDB – это довольно прагматичная разработка от компаний Boeing и SAAB, протестированная 7 лет назад. В 2015 году впервые было представлено видео запуска.

Третий этап испытаний, после которого было объявлено о начале серийного производства и выходе на рынок для продажи потенциальным клиентам, состоялся в 2018 году. То есть этот боеприпас существует достаточно давно, однако насколько известно, своих покупателей он пока не нашел.

Так что же такое, собственно, GLSDB? Это, как уже говорилось, прагматичное решение взять существующую «умную планирующую бомбу», которая так и называется Small Diameter Bomb. Под этим названием у Boeing подразумевается высокоточный боеприпас GBU-39В весом 130 кг и массой боевой части в 93 кг. По своей боевой мощи она аналогична ракете GMLRS HIMARS. Точность в базовой версии обеспечивается инерционной наводкой и спутниковой навигацией на дальность поражения 150 км.

То есть, прагматизм заключается в том, что берется уже существующая бомба и присоединяется к ракетному двигателю неуправляемого реактивного снаряда М-26, который также используется в М-270 или HIMARS. Соединив эти две вещи с помощью специального «переходника», получили столь дальнобойное и достаточно точное средство поражения. Есть также подобные боеприпасы с лазерным наведением, с тепловизионной наводкой и пассивной радиолокационной наводкой.

Но даже если эти боеприпасы и будут предоставлены, то не стоит ожидать их мгновенного появления в Украине. Нужно еще понимать, по какой программе они будут передаваться. Ведь у США есть две основные программы передачи вооружения Украине. Первая – наиболее быстрая, это президентское изъятие, когда оружие изымается из складов вооруженных сил США и передается Украине. Это 2-3 недели. Но, скорее всего, GLSDB будут передавать по программе содействия обороноспособности Украины. А это значит, что их будут заказывать у производителя. Западные профильные СМИ писали, что первую партию из 24 единиц GLSDB производители смогут изготовить за первые 9 месяцев. А уже за следующий год – около 700. Возможно, у производителей есть готовая партия. Но даже если и есть, то вряд ли сотни единиц.

Предположим, что мы получим 60 единиц GLSDB – этого хватит на 10 запусков «Хаймарса». Но пакет объявлен на 2,2 млрд и поскольку эти бомбы стоят дешевле, то, скорее всего, речь пойдет все же о заказе их производства.

Если говорить о влиянии GLSDB на боевые действия, то это высокоточное оружие повышенного радиуса действия. Оно позволит ВСУ наносить точные огневые поражения по складам боеприпасов, логистическим центрам, складам с горючим или штабам врага на расстоянии до 150 километров. Но подчеркну, что для кардинального влияния на ситуации на фронте таких боеприпасов нужны сотни. Как только будет объявлено о передаче GLSDB, россияне будут вынуждены переносить свои пункты управления и базы хранения топлива и боеприпасов еще дальше в тыл. А это еще больше ухудшит их логистику, которая и сейчас уже опирается на склады, расположенные на расстоянии около 100 километров от передовой.

Но если это вооружение не будет передано нам в течение ближайших месяцев, то может быть поздно. Надеюсь, что в США тоже это понимают.

Но я полагаю, что Украине будет все же передано ракетное вооружение воздушного базирования. То есть, крылатые ракеты класса «воздух-земля», которые можно подвесить под самолеты советских образцов, находящиеся на вооружении ВС ВСУ. А это уже совсем другое дело. Потому что такие ракеты с радиусом действия до 300 км – это более прагматичное и эффективное решение в ведении войны. Причем за счет мобильности самого носителя. Потому что когда мы говорим о наземном носителе, том же «Хаймарсе», то он имеет ограниченную оперативную зону действия и направления. А самолет может менять оперативные направления, то есть отработать сегодня на юге, завтра на востоке, послезавтра на севере.

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