Сенатор США — Китаю: Помощь России — это купить билет на «Титаник» 20.02.2023, 3:55

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Запрыгивать на путинский поезд — это тупость ниже плинтуса.

Китай совершит «колоссальную ошибку», если решит предоставить военную помощь России. Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм, пишет Politico.

Сенатор прокомментировал возможность того, что Китай может оказать военную помощь России, фразой «запрыгивать на путинский поезд – это тупость ниже плинтуса».

«Это все равно, что купить билет на «Титаник» уже после того, как просмотрел фильм», – добавил он.

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