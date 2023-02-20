СМИ: ЧВК «Вагнера» потеряла 80 человек убитыми и сотни ранеными под огнем американской авиации 2 20.02.2023, 9:33

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Журналисты установили погибших в Сирии наемников.

Армия США разгромила отряды «ЧВК Вагнера» в Сирии. Это выяснилось благодаря утечке из структур Евгения Пригожина.

Американские войска столкнулись с силами «ЧВК Вагнера» в ходе конфликта в Сирии и разбили их, сообщил в своем расследовании центр «Досье», Arte, Paris Match и The Insider.

Первые сообщения об инциденте поступили 7 февраля 2018 года из США. Как сообщал Пентагон, ранним утром около 500 пеших бойцов из подконтрольных Башару Асаду формирований под прикрытием артиллерии и танков атаковали укрепленный пункт курдов из оппозиционных «Сирийских демократических сил», а там как раз находились американские советники. Военная авиация США нанесла ответный удар, уничтожила около сотни «сирийских ополченцев». У курдов и американцев потерь нет. Комментарий Минобороны России был лаконичен: сирийские ополченцы проводили «поисково-разведывательные действия», не согласованные с командованием российской оперативной группы, российских военных в этом районе нет, в результате налета коалиции были ранены 25 сирийцев.

Первым об участии в инциденте бойцов из группы «Вагнера» публично заявил Игорь Стрелков. В 17:17 8 февраля во «ВКонтакте» появилось его сообщение:

«Под видом «сирийцев», потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения «Вагнера». Одно — практически полностью уничтожено, второе — разгромлено «в хлам». Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре».

Немногим позднее канал CBS News упомянул о возможном участии в бою граждан России со ссылкой на Пентагон: собеседник издания предположил, что «российские наемники» могли быть среди ополченцев Асада, но выразил сомнение, что кого-то из них убили.

Военный аналитик Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team первым в публичном пространстве назвал фамилии погибших россиян. Проанализировав содержание социальных сетей, он смог установить данные четырех погибших бойцов «Вагнера»: Алексея Ладыгина из Рязани, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из Асбеста, Владимира Логинова из Калининграда. Позже «Медиазона» обнародовала сведения о гибели бывшего нацбола Кирилла Ананьева. Украинские блогеры предположили, что под Хшамом погиб Алексей Шихов из Нижнего Новгорода. Упоминался также погибший боец по имени Владимир Апостол. Bloomberg со ссылкой на двух знакомых с ситуацией граждан России рассказывал примерно о 200 погибших в группе «Вагнера». «Московский комсомолец» (МК), ссылаясь на собственные источники, оценивал потери в 40 погибших (из которых большинство — сирийцы), данные МК подтверждали «Ведомости». «Новая газета» со слов «источников в Сирии» писала о 14 погибших, «Коммерсант» по данным «российского военного источника» — об 11.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал данные о потерях недостоверными: «Судя по анализу структур, разведывательного сообщества, очень много признаков, что это специально кто-то сгущает краски».

Член общественного совета Минобороны и обладатель многих других титулов Игорь Коротченко после разговора с «высокопоставленным источником» настаивал: «В этой разборке от удара американских вертолетов и артиллерии СДС погибло 3 и было ранено 42 человека, из которых 25 — это сирийские ополченцы».

Блогеру и активисту движения «Новороссия» Михаилу Полынкову, как он утверждал, удалось поговорить с одним из выживших бойцов. По его оценке, количество «двухсотых» (то есть погибших в бою) могло достигать 600 человек.

По словам собеседника Полынкова, в «операции» по наступлению на позиции курдов на левом берегу Евфрата участвовали три формирования Вагнера: 2-й и 5-й штурмовые отряды и группа «Весна», она же «Карпаты», каждое численностью примерно 350 человек. В составе подразделений присутствовали БРДМ (бронированные разведывательно-дозорные машины. — «Досье»), спаренные зенитные установки ЗУ-23-2, их сопровождала бронегруппа с танками Т-72 и артдивизион 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Прикрытия ПВО, за исключением 23-миллиметровых ЗУ, не было. При попытке штурма курдских позиций начался артобстрел, за ним последовал ракетно-бомбовый удар американской авиации, в результате которого колонна «Вагнера» была практически уничтожена.

Информатор Полынкова достаточно точно описал подразделения, попавшие под удар, но сильно ошибся в оценке потерь.

Точку зрения курдской стороны передавала The Washington Post, ссылаясь на генерала армии курдов Хассана. По его словам, в 21:30 7 февраля генерал получил разведданные о подготовке наступления войск Башара Асада на восточном берегу Евфрата. Хассан позвонил «российскому контактному лицу в Дейр-эз-Зоре» и спросил, не планируется ли россиянами подобная операция, но «контактное лицо» заверило, что российских наземных войск в этом районе нет. Когда около 10 часов вечера атака на курдские формирования со стороны правого берега Евфрата все-таки началась, на нее ответили союзники курдов — ВВС Соединенных Штатов Америки. Погибли, по его словам, «более 100 человек». Генерал Хассан рассказывал, что был удивлен, когда с ним связался российский коллега и попросил сделать паузу в бомбежке для эвакуации российских раненых и погибших, которых, судя по его же словам, там быть не могло.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос журналиста о ситуации под Хшамом отделался отсутствием информации о «других россиянах»:

«Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих ВС России, которые принимают участие в операции ВС в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем обращаться в оборонное ведомство».

Когда Пескова спросили, не рассматривается ли вопрос об объявлении траура «в связи с гибелью большого количества граждан» в Сирии, он ответил, что «вопрос не понял».

Власти Соединенных Штатов Америки в своих комментариях выглядели до неприличия похожими на российских коллег. 14 февраля 2018 года Пентагон выпустил на брифинг начальника Центрального командования ВВС США генерал-лейтенанта Джеффри Харригана, который пояснил, что 7 февраля для отражения атаки некоего враждебного отряда на дружественные Штатам «Сирийские демократические силы» были задействованы истребители F-15E, беспилотники MQ-9 Reaper, штурмовики AC-130, ударные вертолеты AH-64 Apache и стратегические бомбардировщики B-52. Но вот кого именно уничтожали такими силами, генерал отказался даже предположить.

Днем позже, 15 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова признала, что что-то случилось, но погибли не более пяти «предположительных» граждан России:

«По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России».

При этом Захарова категорично утверждала, что о «десятках жертв» и речи быть не может, обвиняя прессу в публикации непроверенной информации, «сфабрикованной террористами».

Наиболее полную и точную информацию о смертях российских граждан на берегу Евфрата предоставила страна, в сирийском конфликте не участвующая. Осенью 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала список из 206 вагнеровцев, которые, по данным СБУ, принимали участие в бою под Хшамом. Как утверждалось, служба смогла подтвердить гибель 64 из них.

В архивах, которые изучил Центр «Досье», есть несколько списков, по которым можно точно подсчитать количество убитых и раненных в феврале 2018 года вагнеровцев.

Первый список перечисляет участников боя, которых представили к государственным наградам. В нем, в частности, пофамильно указаны 77 погибших — видимо, его составили в первые дни после боя. Позднее в список добавили еще две фамилии. Таким образом, число погибших выросло до 79 человек.

Во втором списке вагнеровцев, представленных к награждению орденом Мужества посмертно, 80 человек, он выглядит наиболее полным. Разночтения можно объяснить уточнениями и тем, что несколько человек, вероятно, скончались от ранений спустя некоторое время после боя. Список представленных к награждению (или уже награжденных) датирован 11 мая 2018 года.

Количество раненых подсчитать немного сложнее. В списке раненых, составленном в начале марта 2018 года, содержатся сведения о 186 вагнеровцах, получивших ранения и контузии 8 февраля. Из количества представленных к наградам следует, что не все жертвы удара ВВС США были удостоены такой чести. Судя по этим спискам, к различным наградам были представлены только 56 человек: 41 — к медали «За отвагу», 15 — к ордену Мужества.

Эти документы подтверждают и информацию собеседника «новоросса» Полынкова об участии в бою конкретных подразделений ЧВК «Вагнера» — в них указаны должности представляемых к награде и принадлежность их к конкретному подразделению. Самые серьезные потери понес 5-й штурмовой отряд (так в ЧВК обозначают основное тактическое подразделение, примерно соответствующее усиленной роте) — 41 человек убитыми и около 140 ранеными. По состоянию на осень 2017 года в 5-м штурмовом отряде по штату надлежало иметь 206 человек, фактически в Сирии находилось не более 200 человек. Таким образом, под Хшамом был потерян практически весь личный состав отряда.

Другое подразделение «Вагнера», попавшее под удар, — группа «Карпаты». Эта группа, как известно «Досье» из бесед с ветеранами «Вагнера», формировалась в 2014 году в основном из граждан Украины, этнических украинцев, свободно владеющих украинским языком и знающих местные реалии. По первоначальным планам их собирались использовать для агентурной разведки в глубине территории Украины и для проведения диверсий глубоко в тылу ВСУ. Впоследствии от этой идеи отказались, и группа превратилась в обычную линейную роту. Сохранив, впрочем, некий колорит: именно в нее направляли приходящих в «Вагнера» иностранных наемников.

Потери «Карпат» составили 23 человека убитыми и 16 ранеными. Ее численность, судя по штатным расписаниям из наших архивов и по рассказам самих наемников, меньше 5-го штурмового отряда, и такие потери тоже означают полную утрату боеспособности.

Другие потери распределились между подразделениями усиления: расчетами самоходных 122-миллиметровых гаубиц 2С1 «Гвоздика» и буксируемых гаубиц Д-30, танковыми экипажами, инженерно-саперной ротой, ротой связи, подразделениями обеспечения. Исходя из того что трое танкистов были ранены, а трое убиты, можно заключить, что в колонне было как минимум два танка. 2-й штурмовой отряд, о котором упоминал источник блогера Полынкова, в боестолкновении практически не участвовал: согласно документам, убитых в отряде не было, ранено четверо.

Причины смерти соответствуют результатам массированного удара с воздуха: в основном это травматическое разрушение всего тела или его части, обугливание тела, отрыв головы или конечностей.

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